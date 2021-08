Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) adianta que os sete elementos do navio à deriva se encontravam bem, tendo sido detetada uma avaria no sistema de propulsão do navio, com entrada de água na casa das máquinas.

O alerta foi dado por volta das 15:50 [16:50 em Lisboa] através do mestre da embarcação acidentada, tendo sido “de imediato ativada a embarcação de pilotos da autoridade portuária do porto das Velas, com elementos da Capitania do porto da Horta e Comando-local da Polícia Marítima da Horta a bordo”.

A embarcação com sete tripulantes estava à deriva a aproximadamente 6,5 quilómetros a sudeste do porto das Velas, na ilha de São Jorge.

“O navio de comércio com avaria foi posteriormente rebocado pela embarcação de pilotos da autoridade portuária do porto das Velas, por questões de segurança para a navegação, até ao porto das Velas, onde atracou pelas 18:10 [19:10 em Lisboa]”, acrescentou a AMN na nota de imprensa.

O Comando-local da Polícia Marítima da Horta tomou conta da ocorrência, explicou ainda.