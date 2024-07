As equipas de resgate nepalesas retiraram hoje o primeiro corpo das vítimas do acidente com dois autocarros atingidos por um deslizamento de terras na sexta-feira e que ficaram submersos num rio, anunciaram hoje as autoridades.

Os autocarros, com mais de 50 pessoas, caíram no rio Trishuli, cujo caudal foi aumentado por chuvas contínuas nos últimos dias, enquanto a forte precipitação das monções tornou as águas de um tom castanho escuro que dificulta a localização dos destroços. O corpo de um homem foi encontrado a cerca de 50 quilómetros do local onde caíram os autocarros, disse o responsável do Governo Khima Nanda Bhusal. As condições atmosféricas melhoraram hoje e as equipas de salvamento puderam percorrer mais terreno à procura dos autocarros desaparecidos e dos passageiros. Equipamentos pesados permitiram retirar grande parte da terra que cobriu a estrada, facilitando o trabalho de buscas na zona. Equipas de militares e de polícias empenharam botes de borracha, mergulhadores e equipamentos com sensores para tentarem localizar os autocarros, que foram empurrados da estrada para o rio pelo deslizamento de terras. Três pessoas foram ejetadas dos autocarros e foram tratadas num hospital próximo. Os autocarros seguiam na principal estrada que liga a capital do Nepal ao sul do país quando foram arrastados na sexta-feira de manhã perto de Simaltal, cerca de 120 quilómetros a oeste de Katmandu. Um terceiro autocarro foi atingido por outra derrocada na sexta-feira de manhã, a pouca distância, na mesma autoestrada. Segundo as autoridades, o motorista morreu, mas não ficou claro se houve outras vítimas. A época das monções provoca chuvas torrenciais no Nepal entre junho e setembro, causando frequentemente derrocadas nas montanhas do país dos Himalaias. O Governo proibiu a circulação de autocarros com passageiros, à noite, nas áreas sob avisos meteorológicos, de acordo com o Ministério da Administração Interna.