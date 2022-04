De acordo com a mesma nota, as visitas à exposição “Design em São Bento” serão guiadas entre as 10:30 e as 12:00 por Bárbara Coutinho, mestre em História da Arte Contemporânea e diretora do Museu do Design e da Moda (MUDE).

Já João Silvério, mestre pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, fará visitas guiadas à exposição “Arte em São Bento” às 15:00 e 16:00.

A exposição “Design em São Bento”, que está patente nas principais salas do Palacete de São Bento, pretende “colocar em diálogo” uma seleção de 85 peças de mobiliário, luminária, têxteis e objetos decorativos.

No que respeita à “Arte em São Bento”, exposição que mostra uma seleção de obras da “Coleção AA”, vai estar patente até setembro de 2022 na residência oficial do primeiro-ministro.

A mostra consiste numa seleção de 40 obras de artistas portugueses contemporâneos pertencentes à Coleção AA, com curadoria de Delfim Sardo.

Em termos globais, esta coleção privada de arte contemporânea é composta por cerca de 400 obras de artistas nacionais e internacionais e começou a ser constituída na década de 1990 por Ana Cristina e António Albertino.

Na nota hoje divulgada pelo executivo, refere-se que a residência oficial do primeiro-ministro, “desde 2017, apresenta todos os anos uma seleção de obras de artistas contemporâneos portugueses pertencentes a uma coleção privada de fora de Lisboa”.