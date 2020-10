A criação de respostas sociais, com a aposta no Serviço Nacional de Saúde e na habitação, e a promoção do emprego através de mais investimento e competências são as prioridades do Governo para o Fundo de Recuperação e Resiliência.

O Hospital Sousa Martins da Guarda respondeu com “sucesso” à pandemia da covid-19 e atravessa um período de acalmia que permite repor serviços nos locais originais e reduzir a área de internamento de 110 para 40 camas, Guarda, 20 de maio de 2020. MIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSA