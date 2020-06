O responsável da OMS acrescentou que quando se regista um novo aumento de casos depois de uma estabilização em baixa deve-se falar mais de “segundos surtos” do que de segundas vagas, o que não elimina o risco de haver ressurgimentos da pandemia no outono, ou mais tarde.

“Não devemos surpreender-nos com um possível ressurgimento de casos, pois as pessoas ainda continuam em risco de contrair o vírus, e se este tiver oportunidade de regressar vai fazê-lo”, disse a responsável da OMS pelas novas doenças, Maria Van Kerkhove.

A especialista insistiu que os países devem levantar com cuidados as medidas de prevenção e reativá-las rapidamente se tal for necessário.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 454 mil mortos e infetou mais de 8,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.527 pessoas das 38.464 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.