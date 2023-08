“Em atualização à situação de atendimento elétrico brasileiro, informa-se que o sistema nacional de energia foi restabelecido, às 14h30 [18h30 em Lisboa], restando ajustes pontuais a serem realizados pelas distribuidoras em algumas cidades”, indicou o Ministério, em comunicado.

O apagão ocorreu por volta das 08h30 (12h30 em Lisboa) por razões ainda desconhecidas e provocou uma “separação” das redes elétricas que ligam o Norte e o Sul do Brasil, segundo um comunicado do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Para evitar que o problema se alastrasse, as autoridades provocaram a interrupção “controlada” do serviço de eletricidade no Sul e no Sudeste do país.

Várias cidades do Norte e Nordeste ficaram sem energia por algumas horas, enquanto grandes cidades do Sudeste, como Belo Horizonte e São Paulo, tiveram problemas pontuais.

O apagão afetou quase todos os estados do país, com exceção do estado amazónico de Roraima (Norte), que não está ligado à rede nacional.