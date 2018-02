De acordo com o mesmo responsável, “Nordahl Lelandais disse que matou Maëlys involuntariamente e desfez-se do corpo” e “pediu desculpas aos pais de Maëlys, a Maëlys e aos juízes de instrução”.

Jean-Yves Coquillard indicou que foi na sequência da descoberta de uma mancha de sangue na mala do carro que o suspeito decidiu falar com os juízes de instrução.

“Até agora, os pais estavam na pior das situações, na ignorância do que tinha acontecido à criança. Esta noite, eles sabem que a filha morreu, que foi morta e há alguns minutos descobrimos os restos [mortais] da criança”, indicou o procurador em conferência de imprensa.

Os restos mortais de Maëlys de Araújo foram encontrados esta quarta-feira, anunciou o procurador francês. A menina estava desaparecida desde agosto do ano passado.

O procurador precisou, ainda, que Nordahl Lelandais não explicou as circunstâncias da “morte involuntária” porque disse que “primeiro queria que o corpo fosse encontrado e explicaria depois”.

As autoridades encontraram o crânio e alguns outros restos do corpo da menina durante as buscas, em que Nordahl Lelandais estava presente.

O principal suspeito Nordahl Lelandai voltou esta, quarta-feira, a depor. A imprensa francesa fala num "dia crucial" para a investigação.

A criança desapareceu na noite de 26 para 27 de agosto, quando a família estava num casamento, no salão de festas de Pont-de-Beauvoisin, uma aldeia com cerca de 3.500 habitantes, na região de Chambéry.

Nordahl Lelandai foi detido em 31 de agosto pelas autoridades policiais francesas para investigação no âmbito e, de acordo com o canal de televisão RTL, não fazia parte dos convidados do casamento em que participavam a criança e a família.