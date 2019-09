Mugabe, que morreu na sexta-feira, aos 95 anos, em Singapura, será sepultado no National Heroes Acre, em Harare, local reservado para os que fizeram grandes sacrifícios durante a guerra conta a minoria branca que governava o país, e que dedicaram as suas vidas ao desenvolvimento do Zimbabué, antiga Rodésia.

“O camarada Mugabe será sepultado no Heroes Acre. É onde merece descansar”, disse o ministro-adjunto da Informação, Energy Mutodi.

Leo Mugabe, sobrinho do ex-presidente e porta-voz da família, citado pela agência Associated Press, adiantou que as datas do funeral e da chegada do corpo ao Zimbabué ainda não são conhecidas.

“Os preparativos ainda não estão fechados”, disse, através de uma mensagem de texto.