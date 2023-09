Desde cerca das 21h00 que a circulação está a ser feita em via única e com atrasos no serviço, de acordo com a operadora de transportes ferroviários.

Segundo a fonte oficial da Fertagus, a linha foi interrompida nos dois sentidos desde cerca das 19h15 e os comboios estavam a fazer serviço entre Lisboa (Roma-Areeiro) e Foros de Amora, regressando a Lisboa, e entre Setúbal e Coina, com regresso à cidade do Sado.

A mesma fonte disse à Lusa que ainda não é possível prever quando será restabelecida a circulação normal no Eixo Ferroviário Norte-Sul, que atravessa a Ponte 25 de Abril.

A Fertagus serve atualmente 14 estações numa extensão de linha com cerca de 54 quilómetros. Dez estações situam-se na margem Sul do Tejo: Setúbal, Palmela, Venda do Alcaide, Pinhal Novo, Penalva, Coina, Fogueteiro, Foros de Amora, Corroios e Pragal, e quatro na margem Norte: Campolide, Sete Rios, Entrecampos e Roma-Areeiro.