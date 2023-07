A informação foi partilhada pela empresa na rede social Twitter por volta das 11:23, desta manhã.

Recorde-se que o encerramento destas linhas estava relacionado "a conclusão dos trabalhos de integração na rede em operação", segundo um comunicado desta sexta-feira.

O metro esclareceu ainda que "estas alterações de serviço tornam-se imprescindíveis face às características técnicas dos trabalhos a realizar em diversos locais ao longo dos troços das linhas Amarela e Verde, os quais, pela sua complexidade, seriam impraticáveis de executar mantendo a circulação, mesmo que de forma condicionada".

As linhas Verde e Amarela retomam assim a normal circulação em toda a extensão. A partir de hoje dia é reaberta, na linha Verde, a estação Telheiras e, na linha Amarela, volta a ser possível circular entre as estações Campo Grande e Cidade Universitária. A circulação na linha Amarela entre Odivelas e Rato voltará a ser efetuada com comboios de seis carruagens. Na linha Verde, a circulação de comboios de seis carruagens foi reposta a 12 de junho.