“Foram retomadas hoje as buscas com um helicóptero da força aérea, com uma lancha da estação salva-vidas de Sagres, com elementos da Polícia Marítima, Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo e militares do sistema de vigilância motorizada da Autoridade Marítima”, afirmou à Lusa Pedro Fernandes da Palma, comandante do Porto de Lagos.

Segundo o responsável, as buscas decorreram durante o “dia de ontem e à noite com a maré vazia”, numa zona de “sete quilómetros lineares entre a praia das Furnas e de Cabanas Velhas” perto da localidade de Salema, não estando previsto um alargamento da zona em observação.

As condições da maré não permitem buscas terrestres durante a tarde de hoje “ao longo da linha da costa”, que devem ser retomadas apenas “ao final do dia”. Nas próximas horas serão feitas “buscas isoladas” nas várias praias ao longo dos sete quilómetros.

O homem com cerca de 30 anos e com dupla nacionalidade belga e canadiana, estava de férias em Portugal e entrou na água – com um outro de nacionalidade alemã – “numa praia não vigiada” e numa altura em que o mar apresentava “uma ondulação forte”.

O homem desapareceu nas águas “depois de ter ficado em dificuldades no mar e ter sido arrastado para uma zona rochosa”. O outro homem conseguiu “chegar a terra pelos próprios meios”, refere Pedro Fernandes Palma.

O facto de este desaparecimento ter ocorrido numa praia não vigiada, leva o responsável a relembrar os cuidados a ter “numa altura em que a época balnear está a terminar” e principalmente numa altura em que “o mar começa a ficar forte”.

“A Autoridade Marítima recomenda que se escolham zonas com vigilância por nadadores salvadores, conhecedores do mar e dos locais seguro para se tomar banho”, alertou Pedro Fernandes da Palma.