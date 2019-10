"É com profunda alegria que testemunho este momento, que é histórico para a língua portuguesa", afirmou Margarita Correia, presidente do Conselho Científico do IILP, durante a sessão de abertura da primeira reunião deste órgão técnico.

A reunião, que decorre entre hoje e terça-feira, na Casa das Culturas de Língua Portuguesa - Instituto Pernambuco, no Porto, conta com a presença de vários representantes dos países de língua portuguesa.

Segundo Margarita Correia, este órgão técnico vai conferir uma "nova missão e gestão" à língua portuguesa, uma vez que nele estão representados todos os estados da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e que todos vão ter "igual participação" nas políticas da língua.

"Espero que este conselho seja inaugurado de forma profícua e que, por muitos anos, possamos ter muitos bons resultados", afirmou.

Por sua vez, Incanha Intumbo, diretor do IILP, sublinhou que este órgão vai permitir "fazer uma coligação entre as várias fronteiras" e continuar a contribuir para a promoção da língua portuguesa.