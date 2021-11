“O agravamento da situação epidemiológica na Europa e o aumento da intensidade epidémica em Portugal deve condicionar um aumento do nível de alerta do sistema de saúde para aumentos de procura de cuidados de saúde no próximo mês”, referia o mais recente relatório semanal da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Olhando para estes números, o Governo pretende convocar uma reunião do Infarmed nas próximas semanas, com o objetivo de "salvar" o Natal, escreve o Público esta segunda-feira.

Anteriormente, a presidência da República tinha avançado ao Observador esta intenção, justificada pelo facto de a vacinação com a dose de reforço não estar a avançar ao ritmo necessário.

Segundo o epidemiologista Manuel Carmo Gomes, a propagação da variante Delta faz com que esta dose adicional seja cada vez mais necessária para travar hospitalizações — que têm estado a aumentar nas últimas semanas — e óbitos.