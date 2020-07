Público

- “‘Bazuca’ europeia obriga Portugal a duplicar execução de fundos”

- "Estado investiu 7,1 milhões em fundo que não fez uma obra"

- "Costa Silva defende TGV e alerta para fim dos voos curtos"

- “Ordem avalia directora da Faculdade de Direito da Nova”

- "Espanha triplica novas infecções de covid-19 em duas semanas"

- "Mais de 45 mil pedem estatuto de vítima para crianças”

- "Entrevista Ricardo Araújo Pereira: ‘Quem tem um quintal sagrado não gosta que ele seja tocado pela comédia’"

Jornal de Notícias

- “Ninguém controla aumento do lixo gerado pela covid”

- “Santo Tirso: Bombeiros garantem que era impossível salvar animais”

- “Europa: Marcelo diz que dinheiro ‘é de todos’ e quer debate alargado”

- “Futebol: Ameaçou dirigentes do clube do filho com arma”

- “Escola: Ministério vai dar máscaras a toda a comunidade”

“Castelo Branco: Favorecer o pai acabou em perda de mandato”

- “Benfica: 50 milhões em reforços”

- “Sporting: Empate frente ao Setúbal deixa terceiro lugar à mercê do Braga”

- “F.C. Porto: Danilo de olhos em Inglaterra”

Jornal i

- “45,1 mil milhões dos fundos comunitários: Uma bazuca cheia ou meio vazia?”

- “Media Capital acusa Cofina de querer manchar imagem do grupo”

- “As obras que têm desvendado o passado de Lisboa”

- “PSD acusa socialistas de ‘branquearem realidade do SNS’”

- “Bloco central coloca Costa a ir ao Parlamento de dois em dois meses”

- “PAN quer criar ‘unidade especial de salvação e resgate animal’”

- “Urgência noturna de oftalmologia em Lisboa não fecha para já”

- “’Tropas’ de Trump avançam para as ruas de estados democratas”

Jornal de Negócios

- “Os planos para relançar a economia”

- “Governo desafia PSD a mudar lei para avançar com o Montijo”

- “Sondagem: Marcelo supera os 70% e passa resultado histórico”

- “Crise: Banca nacional entre as que enfrentam mais risco de perdas”

- “Telecomunicações: Ministério Público arquiva queixa da Pharol contra Salgado”

Correio da Manhã

- "Jesus fica em teletrabalho”

- "'Sinto-me bem, cheguei ao mau país'"

- "Só deverá ser apresentado após a final da Taça de Portugal"

- "Vai avaliar jogadores emprestados pelas águias a outros clubes"

- "Viagem custou uma fortuna ao Benfica: 230 mil euros"

- "Avós perdoam maus tratos a neto"

- "Mãe grávida abandona filho de 5 anos"

- "Vírus muda ensino: Novas regras reduzem matéria"

- "Saúde aumenta défice e dívida"

- "Desp. Aves 0-4 Benfica: Vitoria fácil em jogo com insólito"

- "Sporting 0-0 V. Setúbal: Leões adiam pódio para o derby"

- "Tempestade varre o país: Registados mais de 13.500 raios em trovoada brutal"

- "Piloto agredido luta pela vida"

- "Algarve pede mais: Portugal ganha cheque de 45 mil milhões de euros"

- "Marcelo chega aos 70% dos votos"

- "Falsa Cristina ganha a Goucha"

A Bola

- "Golos para o futuro [Benfica]"

- "Gonçalo Ramos [Benfica] estreia-se em grande e bisa em oito minutos"

- "Águia goleia adversário que fez protesto de um minuto pelo momento que vive"

- "Chaves do autocarro desapareceram e jogadores chegaram ao estádio em carro próprio - e tantas outras peripécias"

- "Jesus está de volta"

- "Sporting 0-0 V. Setúbal: Amorim não faz milagres"

- "Nuno Santos (Rio Ave) em análise"

- "FC Porto: As condições de Conceição para continuar no dragão"

- "Treinador ciente de que plantel sofrerá razia no mercado"

- "Quer garantias de que terá equipa para competir com o 'novo' Benfica"

Record

- "Miúdo Gonçalo Ramols com estreia inesquecível [Benfica]"

- "De sonho"

- "Pizzi isola-se na corrida à bota de ouro"

- "Extremo do Grámio: Everton Cebolinha agrada"

- "Gilberto alvo para lateral"

- "Aves depenado"

- "Taça de Portugal desapareceu"

- "GNR chamada para arrombar portas"

- "Sem autocarro jogadores foram de carro"

. "Bruno Fernandes ofereceu-se para ajudar"

- "Adeptos aplaudiram equipa no final"

- "Jesus chegou e foi ao Seixal"

- "Sporting 0-0 V. Setúbal: Ferrolho trava leõezinhos"

- "Embate deixa decisão do 3.º lugar para o derby"

- "Sadinos ganham fôlego na luta pela permanência"

- "FC Porto: Danilo oferece-se ao Arsenal"

- "Plantel deu medalha de campeão a Casillas"

O Jogo

- "Pódio atiça clássicos"

- "Ruben Amorim: 'O Benfica não vai fechar-se atrás...'"

- "Lito Vidigal: 'Este ponto deixa-nos respirar melhor'"

- "Empate dos leões deixa terceiro lugar para decidir na cimeira de líderes de sábado"

- "Sadinos mantêm-se na luta pela permanência"

- "FC Porto: Campeões na formação"

- "Onze jogadores são recorde da década em Portugal"

- "Aves 4-0 Benfica: Sonho de Gonçalo no pesadelo do Aves"

- "Jovem bisou na estreia frente a uma equipa arrasada"

- "Jesus chegou e já prepara 2020/21"