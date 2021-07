Veja as primeiras páginas dos jornais de hoje no SAPO24

- "Aniversário: Partido Comunista Chinês faz 100 anos a pensar nos próximos 100"

- "Algarve admite limitar gozo de férias de verão dos profissionais de saúde"

- "Ensino: Chumbos e abandonos caíram a pique no ano da pandemia"

- "Justiça: MP não vai pedir prisão preventiva de Joe Berardo"

- "Combate a fogos: Altice cobra 13 milhões por mais 18 meses de SIRESP"

- "Offshores: Em seis anos houve 1400 inspeções a transferências"

- "Atropelamento: Cabrita recusa falar sobre acidente que fez vítima mortal"

- "1932-2021: Rumsfeld, o arquiteto da invasão do Iraque"

- "Estado já pagou 131 mil subsídios por crianças obrigadas a isolamento"

- "Viajar nas ex-scut por metade do preço"

- "Berardo usou offshores para esconder fortuna"

- "Advogado da vítima contraria Cabrita sobre acidente na A6"

- "Rendimento social de inserção é dos mais baixos da Europa"

- "Homicídios: Familiares ajudados a recuperar do trauma"

- "Celorico: Suspeita de matar marido libertada pelo juiz"

- "Mercado: Craques dos grandes em fim de contrato"

- "Benfica: Nuno Tavares em Londres para assinar pelo Arsenal"

- "Fátima Lopes: Novo livro enquanto espera projeto na TV"

- "Bairro Jamaica: Ventura acusa família Coxi de 'inventar discriminação' para ajudar a ilegalizar o Chega"

- "4.ª vaga: Reforço de medidas em vez de confinamento, pedem os especialistas"

- "Exames nacionais: Arrancam amanhã, são mais difíceis e podem beneficiar quem os fez no ano passado"

- "Economia: Emprego a duas décimas de recuperar da pandemia"

- "Comunismo: 'Os chineses percebem que sem o PCC não haveria a Nova China', diz Wang Suoying"

- "Futebol: Messi e Sergio Ramos estão livres. O custo zero que pode custar muitos milhões"

- "Novidades: Inquérito de Proust: Vítor Sobral: 'A padeira de Aljubarrota personifica o que mais gosto numa mulher: ser decidida'"

- "Reportagem: O Portugal real pela lente e a pena do fotógrafo Reinaldo Rodrigues"

- "4.ª vaga está para durar: Grande Lisboa fecha ao fim de semana às 15:30 e mais concelhos recuam"

- "Fim das moratórias. O início de um tsunami"

- "O mundo continua fascinado com Diana"

- "Joe Berardo e mais dez arguidos, incluindo o filho Renato"

- "Falha técnica obriga Ordem dos Advogados a adiar referendo interno"

- "Marcelo recusa comentar acidente com carro em que seguia ministro"

- "Montepio: Quatro listas na corrida à liderança da Mutualista"

- "Luís Laginha de Sousa, administrador do Banco de Portugal: Banca só será rentável com 'transformações dolorosas'"

- "Mota e Vinci avaliam se deixam entrar japoneses na Lusoponte"

- "Fisco só pode multar por atraso no IRS após 26 de julho"

- "Entrevista Patrick Dewerbe: 'Nas renováveis, há uma proliferação de taxas e taxinhas'"

- "Bolsas mundiais valorizaram 10%"

- "Economia volta a travar e há apoios a chegar ao fim"

- "Como conseguir o dinheiro da Europa"

- "Pandemia: Medo das vacinas ameaça imunidade de grupo"

- "Incêndios: O mistério dos drones que nunca mais chegam"

- "Joe Berardo: As polémicas, as tramas e as fugas"

- "Entrevista: A história de vida de Domingos Soares Franco"

- "50 sugestões para descansar entre Albufeira e Sagres"

- "Ministério Público quer Ascenso Simões arguido: Testemunhas confirmam que deputado do PS chamou 'filho da puta' ao polícia"

- "O lado negro das Doce: As histórias de brigas e escândalos da banda"

- "Joe Berardo detido: Esteve meses sob escuta telefónica"

- “Mistério envolve carro de ministro: Investigadores da GNR sem acesso a viatura”

- “Confinamento aperta na Grande Lisboa: Norte e Algarve em risco”

- “Berardo esconde fortuna com empresas em cascata”

- “Perdão fiscal: Cinco milionários limpam 382 milhões de euros na amnistia”

- “Alentejo: Barão da droga com monte de dinheiro”

- “Celorico de Basto: Mulher suspeita de matar marido”

- “Prestam homenagem: Morte de grávida indigna ciclistas”

- “Crédito à habitação: Mais de 230 mil famílias ainda têm moratória”

- “Vem do Braça: José Marsá ruma ao Sporting”

- “Obrigações: Benfica paga 4% a investidores”

- “Reforços: Dragão finta crise com empréstimos”

- “Marsà é leão: Central do Barcelona B assina até 2024”

- “Sporting: Paulinho de pé quente”

- “Águia não passa dos 7 milhões por Radonjic”

- “Nuno Tavares fechado no Arsenal”

- “FC Porto: Bruno Alves tem convite para voltar”

- “Wolves não acionou opção sobre Vitinha”

- “Espírito Santo no Tottenham”

- “Grujic firme nos planos: Negociações do FC Porto com o Liverpool para a contratação do médio sérvio vão continuar”

- “Bruno Alves tem convite para a equipa B”

- “’Quero regressar ao FC Porto’, andebolista Miguel Martins despede-se dos dragões com um até já”

- “Sporting: Vinagre: só falta a opção de compra”

- “Benfica: Inglaterra rendeu 360 M€ na era Vieira”

- “Braga: ‘Vamos jogar olhos nos olhos’, Matheus deu o mote para a nova época”

- “Inglaterra: Espírito Santo oficializado no Tottenham”

- “Pegados: Direção de Vieira e Noronha Lopes trocam ‘galhardetes’”

- “Dragão pensa no regresso de Ivo Rodrigues”

- “Nuno Espírito Santo dois anos no Tottenham”

- “Sporting: Paulinho ‘on fire’”

- “Internacional: Jogadores sem contrato formariam um super-onze…”

- “Jogos Olímpicos: Bloqueio alemão atrapalha viagens e preocupa COP”