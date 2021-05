Público:

- “Governo tenta anular decisão da UE sobre ajudas ilegais na zona franca”

- “Pico: Uma ilha à mesa, uma montanha no coração”

- “Parlamento: Proteção de Dados ‘chumba’ declaração sobre maçonaria”

- “Banco Privado: João Rendeiro condenado a dez anos de prisão efetiva”

- “Palestina: Nem as bombas nem os ‘rockets’ abrandam em Gaza”

- “Festejos do Sporting: Parecer da PSP a recusar ecrãs andou perdido na câmara”

- “Governo: Costa e Cabrita: a anatomia de uma relação”

- “Assédio sexual: ‘É ensinado aos atores que, se impuserem limites, ficam sem trabalho’”

Diário de Notícias:

- “Turismo: Portugal finta concorrência com empurrão inglês”

- “Kate Winslet em nova série: A aristocrata do povo”

- “‘É o futuro’: Seis mil doentes do Santa Maria já recebem medicamentos em casa”

- “Forças Armadas: Ex-chefes contra a reforma não convencem maioria no parlamento”

- “De Grauwe: ‘Se João Leão acha que o BCE já fez o suficiente, isso é só opinião dele’”

- “Jimmy Wales: ‘A Wikipédia é algo mágico para muitos’”

- “Soares dos Reis: Museu reabre com cara nova e muitas parcerias”

- “Brunch com… Eugénio Fernandes”

Jornal de Notícias:

- “Garrafas de água, sumos e latas de cerveja com taxa até 15 cêntimos”

- “Imigrantes percorrem o país à procura de trabalho”

- “Natalidade: Desde 1911 que não nasciam tão poucos bebés em Portugal”

- “Dinheiro Vivo: Livre-Trânsito britânico ajuda turismo nacional”

- “Conflito: Israel lança dilúvio de fogo sobre a Faixa de Gaza”

- “Porto: Metrobus terá sete paragens da Boavista à Praça do Império”

- “Benfica-sporting: Plantel leonino valorizou-se 162 milhões”

- “Reportagem: O dérbi da capital nas aldeias do Douro”

- “Sentença: João Rendeiro apanha 10 anos de prisão por desvios no BPP”

Nascer do Sol:

- “Entrevista a Pedro Santana Lopes: ‘Tive convites do PSD, do CDS e até do Chega, mas eu queria a Figueira”

- “A biblioteca de Alberto Manguel”

- “Farmácias: Dívida de 400 milhões e ameaça de falência marcam eleições na ANF”

- “Dia da saia: Depois de Portimão, ‘roupa sem género’ chega a escola de Carcavelos”

- “Símbolo de Liberdade: Marcelo guarda espada de Eanes em Belém”

- “Seixas da Costa: ‘A Cimeira Social da UE foi uma boa ação de propaganda’”

- “Miguel Oliveira e Silva: ‘Os psicólogos e os psiquiatras nunca tiveram tantos doentes’”

- “Iniciativa Liberal: Candidatos reacionários abrem conflito no partido”

- “Sporting: Campeões tentam manter invencibilidade na Luz”

Correio da Manhã:

- “CM revela declaração de rendimentos do chefe do Governo e do líder da oposição: António Costa sem contas no banco, não diz como recebe o salário. Rui rio tem 875 mil euros em poupanças”

- “João Rendeiro: Banqueiro condenado a 10 anos de cadeia. Ficou com 13,6 milhões do BPP. Três ex-administradores também presos”

- “Duelo de gigantes na Luz. Destacados 600 agentes da PSP”

- “Vacinação acelera: Sete milhões deixam máscara no verão”

- “Duas mortes a tiro em Vila Real e Montemor-o-Velho”

- “Números dramáticos: Natalidade mais baixa desde que há registo”

- “Caso parado na Justiça: Mulher diz ter sido violada em exorcismo”

- “Revolta: Generais em guerra com lei de Cravinho”

- “Faltaram às aulas: Seis alunos bêbedos levados ao hospital”

- “Cerimónias fúnebres: Todos de branco para último adeus [a Maria João Abreu]”

A Bola:

- “Benfica-Sporting: Nem que fosse a feijões. Dérbi é (e sempre será) dérbi. E este, embora não decida título, pode decidir outras coisas”

- “Águia ainda sonha com a Champions, leão quer ser líder invencível”

- “E há também a luta entre Seferovic e Pedro Gonçalves por A Bola de prata”

Record:

- “Batalha do golo: Empatados a 18, Seferovic e Pote em luta acesa pela bota de ouro de Record. Ainda há muito para decidir no dérbi”

- “Rio Ave-FC Porto: Martínez é o futuro. Passou Evanilson e sucede a Marega. Zaidu de fora e João Mário titular”

- “Liga: Guerreiro até 2025 e Lucas Mineiro garantido”

O Jogo:

- “Benfica-Sporting: Duelo sem vénia. Segundo lugar e invencibilidade animam o último clássico da I Liga 2020-21”

- “Ri Ave-FC Porto:Bruno Costa e mais dois médios. Sérgio deixa Marega fora dos convocados”

- “Braga 2–1 Moreirense: Triunfos regressam de penálti”

- “V. Guimarães: Jaime Teixeira vai substituir Carlos Freitas”

- “Ciclismo: Grande Prémio O Jogo hoje na estrada”