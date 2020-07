Veja as principais capas dos jornais e revistas desta quinta-feira no SAPO24

- “Grande entrevista: António Costa e os milhões da Europa: ‘Temos a bazuca. É preciso aproveitá-la e não falhar o tiro’”

- “Portugal longe das multidões: Ideias para um verão inesquecível e em segurança”

- “Guia de férias em segurança: Bem-vindo ao Algarve longe das multidões”

- “Entrevista a António Barreto: ‘Na dimensão da política da imagem, do efémero, António Costa é um grande executante”

- "Milhões doados a bebé sob investigação; Conta solidária era para pagar remédio mas Estado suportou custos; Parte da doação de donativos é um não tema', afirma casal; Não revelam saldo atual nem detalham ajudas a outras crianças; Pais de Matilde dizem que dinheiro lhes pertence"

- "Buscas por Maddie destapam cave secreta; Esconderijo decoberto após escavações de buraco gigante; Recolhidos objetos que estavam enterrados"

- "Polémica: Petição para acabar com 22 ruas Salazar"

- "Números oficiais: Pandemia já destruiu 180 mil empregos"

- "Rio Douro: Barragens ameaçam dezenas de espécies"

- "Ex-governante: Branquinho acusado de cunha para hospital"

- "Cancro: Milhares de doentes esperam por baixa médica"

- "Saiba qual é rendimento anual de um trabalhador em cada município - Em Lisboa é de 11.499€ e em Setúbal 10.559€. oeiras na frente com 13.527€"

- "Vacina da Covid entre 33 e 51 euros"

- "Cristina já dá ordens na TVI"

- "Reforços: Grande equipa - promessa de Vieira"

- "Taça: Tática pronta - Ataque à asa esquerda"

- "Futuro: Contas são problema - compras só a pronto"

- “Bares e discotecas vão poder abrir com regras de cafés e pastelarias”

- “Regresso às aulas: Ministério já prepara exames de 2021 a pensar na pandemia – Diretores receiam turmas por turnos”

- “Tecnologia: O dia em que os gigantes deixaram de ser intocáveis”

- “Ex-deputado do PSD acusado de tráfico de influência”

- “Como a covid-19 está a abalar os números do emprego”

- “Metro de 490 milhões vai ligar Lisboa a Oeiras e Loures”

- “Vacinas: uma luta geopolítica e a lotaria para quem chegar primeiro”

- “Museu faz 10 anos: Como o ‘Bartoon’ de Luís Afonso ajudou a salvar as gravuras do Côa”

- “P2 Verão: O museu que está há 140 anos a ‘homenagear o povo dos Açores”

- “Pacote anticorrupção com proteção alargada para denunciantes”

- “Donos de alojamentos locais presos a imposto que os impede de arrendar a longa duração”

- “Covid fez desaparecer metade dos empregos criados por Costa”

- “Banca: Carlos Costa arrasado pela intervenção nos casos BES e Banif”

- “Saúde: Há 30 propostas que querem travar violência contra médicos”

- “Maddie: Polícia alemã encontra cave secreta em terreno de Brueckner”

- “Documentário: A vida de Zé Pedro aos olhos do amigo Diogo Varela da Silva”

- “Pinto da Costa: ‘Para ver espetar facas em animais já se pode ir. Para ver um jogo, não’”

- “Futebol: Dívidas põem V. Setúbal e Aves fora das ligas”

- “Braga: Carvalhal de volta a casa diz que ‘céu é o limite’”

- “Entrevista a Rui Gomes da Silva, candidato à presidência do Benfica: ‘Um dia destes, o Benfica desaparece da Europa’”

- “Imóveis do Novo banco: ‘Tive razão antes do tempo’, lamenta Helena de Roseta”

- “Antigos Bombeiros da Cruz de Malta estão debaixo de fogo”

- “Risco de morte por covid-19 é 200 vezes maior a partir dos 80 anos”

- “Racismo: André Ventura convoca ‘contramanif’ para o mesmo dia da homenagem a Bruno Candé”

- “Covid-19: Conselho de Ministros decide hoje medidas para a quinzena”

- “Estrada trava investimento de 100 milhões da Continental Mabor”

- “Tribunal de Contas diz que Resolução bancária não é independente”

- “Emprego: Lay-off nem sempre garante postos de trabalho”

- “Banca: Imparidades encolhem lucros do Santander em Portugal”

- “Lex: Pandemia deixa empresas a navegar à vista”

- “Ações: Bolsa de Londres fica para trás por causa do Brexit”

- "Liga - Descida aos infernos; Histórico: V. Setúbal e Aves despromovidos das provas profissionais por incumprimento dos critérios financeiros; Clubes contestam e vão recorrer para o Conselho de Justiça da FPF com efeito suspensivo; Portimonense fica no escalão principal; Cova da Piedade e Casa Pia convidados a permanecer na Liga 2”

- "Benfica: Grémio admite negociar Cebolinha"

- "FC Porto: 'Nakajima é problema para resolver' - Luis Gonçalves"

- "PSP em alerta para invasão dos Super Dragões a Coimbra"

- "Sporting: Ataque final a quarteto; Contratações de Feddal, Adán, Porro e Antunes na fase decisiva"

- "SC Braga: 'Vamos ter proposta de jogo ousada', Carlos Carvalhal"

- "Paulinho a caminho de Inglaterra por 30 milhões"

- "NBA: A magia está de volta"

- "Cabrera quer o Benfica; Encarnados já iniciaram negociações com o Espanyol pelo central uruguaio; Sérgio Cabrera: 'O meu filho tem grande admiração pelo Benfica e o clube é enorme'

- "Presidente do Grémio define preço: 'Só vendemos Cebolinha por 30M€"

- "Simões e Angelo com Noronha Lopes, Cruz defende Vieira e Mário João coloca-se à parte"

- "Campeões europeus geram guerra entre candidaturas"

- "Liga aceitou licenciamento e algarvios não escondem satisfação - portimonense entre os grandes"

- "Comissão de auditoria 'desce' V. Setúbal e Aves ao campeonato de Portugal"

- "Sadinos dizem ter razão e recorrem para o CJ"

- "Cova da Piedade e Casa Pia convidados para a 2.ª Liga"

- "Sporting: Ingleses apertam cerco a Jovane"

- "Francisco Geraldes e Miguel Luis de saída [do Sporting]"

- "Nova vaga da formação mostra-se a Amorim"

- "Bruno Tavares na pré-época [do Sporting]"

- "Gonçalo Costa e Bruno Moreira à espreita de oportunidade"

- "FC Porto: Pinto da Costa falou com Jorge Mendes - Zaidu avança para o dragão"

- "Mbemba quase recuperado"

- "Luis Gonçalves e o título: 'Saiu-lhes o tiro pela culatra"

- "SP. Braga - Carvalhal feliz da apresentação - 'O meu ADN é Braga'"

- "Salvador responde a Varandas: 'O nosso trabalho está à vista'"

- "Chumbados; Liga atira Aves e V.Setúbal para o campeonato de Portugal por incumprimento de vários pressupostos financeiros; Decisão passível de recurso e clubes vão à luta; Portimonense convidado a ficar a I Liga; Cova da Piedade e Casa Pia repescados na II Liga"

- "FC Porto: 'Mau feitio de Sérgio dá um jeito dos diabos; Luis Gonçalves diz que brincaram com a equipa depois do mau arranque de época; Diretor-geral explicou o caso e garante solução - Nakajima no plantel em 2020-21"

- "Pinto da Costa inconformado com estádio vazio na Taça - 'Para espetar facas em animais pode haver público'"

- "Taça de Portugal: As outras finais fora do Jamor"

- "Benfica: Candidatos disputam as velhas glórias"

- "Águias quase desmentem Cavani: Presidente fora de 'eventuais negociações'"

- "Sporting: SAD tem de fazer 50 milhões"

- "Bettis quer mais dinheiro por Feddal // Só faltam exames para oficializar Antunes // Rosier pediu satisfações de Amorim e correu mal"

- "Braga: Carvalhal apresentado com promessa de 'estabilidade' - 'Este clube é a minha pele'"

- "Salvador remete Varandas para a classificação do campeonato"

- "V. Guimarães: Treinador surpresa está agora a acabar o curso na Cidade do Futebol - Para variar Tiago terá IV nível"

- "Yann Bissecic outro central alemão contratado"