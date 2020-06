- “Peso da despesa pública no PIB vai ter a maior subida desde 1953”

- “Ataques à herança colonialista e racista no espaço público multiplicam-se em vários países”

- “Estátua de Padre António Vieira vandalizada em Lisboa”

- “Relação com Costa é ‘tensa e saudável’, admite Centeno”

- “Vai ser criado um cofre para os micróbios da humanidade”

- “Estudantes estrangeiros valem 20 milhões de euros”

- “Reportagem: Mercearias não fecharam com a pandemia. Crise chegou agora”

- “Os riscos, as cautelas e as liberdades no regresso aos ensaios”

- “Estrangeiros naturalizados já são o dobro dos nascimentos”

- “Fronteiras a conta-gotas”

- “Todos os dias há 200 passageiros multados por infrações nos transportes públicos”

- “Mário Centeno: Banco de Portugal: ‘Um cargo de qualquer economista pode gostar’”

- “Fátima: Peregrinos esperam uma hora para colocar velas”

- “EUA: Do derrube de estátuas à renomeação de quartéis”

- “Benfica: Futuro de Lage em risco após o final da época”

- “FC Porto: Fábio Vieira vai renovar contrato com o Dragão”

- “Sporting: Amorim abre porta de saída a insatisfeitos do plantel”

- “Onde param os originais de Zeca Afonso?

- “Entrevista a Arnaldo Trindade, editor do artista: ‘As vendas do Zeca Afonso depois do 25 de Abril caíram em flecha”

- “Covid-19: A grande maioria dos novos casos confirmados foram pessoas jovens, nas casas dos 20 e dos 30 anos”

- “Eurogrupo: Ronaldo das Finanças começa a preparar a sua sucessão”

- “Fronteiras: Verão a meio gás vai pôr em causa 50% dos voos na Europa”

- “Festas de Santo António: Seis formas de assinalar a festa dentro do possível”

- “Racismo: Estátua de padre António Vieira vandalizada no Chiado”

- “Pandemia prejudica mais a receita que a despesa no OE”

- “A ciência nunca esteve tão próxima e nunca foi tão imediata”

- “Contratação pública está a voltar aos níveis pré-covid”

- “Empark investe em postos de carregamento elétricos”

- “O abismo crescente entre o mundo real e as bolsas”

- “Longarito compra Mercado da Pedra e aposta no luxo”