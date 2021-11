Público:

- “[Rui Rio]: ‘Ponto final, parágrafo, vamos mudar de capítulo’”

- “Pandemia: Governo prepara repatriamento de portugueses”

- “I Liga: Belenenses SAD – Benfica, um jogo que não foi futebol”

- “Material doado: Aceder a tratamentos de fertilidade leva três anos”

- “Revista Ímpar: O que une e o que separa diferentes gerações”

- “Manta de retalhos: Os comboios europeus têm um problema de comunicação”

Jornal de Notícias:

- “Portugueses sem medo de viajar esgotam Natal e passagem de ano”

- “[Rui Rio]: ‘É a vitória dos militantes de base do PSD’”

- “Onze contra nove e no final perdeu o futebol”

- “Entrevista JN/TSF: [Líder do PAN]: ‘Jornalistas e 'comentadeiros' terão de responder em tribunal’”

- “Investigados possíveis casos da nova variante do vírus”

- “Justiça: Pai impedido de ver crianças após morte da mãe”

- “Barcelos: Advogada paga meio milhão para evitar pena”

- “Reportagem: escolas que formam campeões”

- “Urbano: Há cada vez mais piscinas em prédios, mas falha legislação”

- “Notícias Magazine: Quando os pais enterram os filhos”

Diário de Notícias:

- “Rui Rio vence: É presidente do PSD pela terceira vez”

- “Reportagem: ‘Não apanhei o comboio, foi o comboio que me apanhou a mim’”

- “António Rebelo de Sousa: ‘Deve haver investimento público na criação de emprego mesmo que não seja altamente produtivo”

- “Chega: Congresso reforça poderes de Ventura”

- “Covid-19: Há centenas de polícias que recusam a vacina”

- “Pedro Cabral, neurologista pediátrico: ‘A incapacidade de esquecer é uma maldição’”

- “Belenenses SAD – Benfica: Azuis abandonam jogo. Águias somam três pontos em noite negra para o futebol”

- “Consumo: Portugal à frente no crescimento das entregas de comida em casa”

- “Dia do Mediterrâneo: Ministros de 42 países reúnem e querem maior integração regional”

- “Audrey Azoulay: Diretora-geral da Unesco afiança que ‘há condições para o regresso de EUA e Israel’ à organização. Todos têm lugar”

Correio da Manhã:

- “Tragédia que matou filha de Tony Carreira. Acidente que matou Sara tem três culpados. GNR já concluiu a investigação. Os visados são o namorado da jovem, a fadista Cristina Branco e outro condutor”

- “Eleições no PSD. Rui Rio derrota Rangel e enfrenta Costa”

- “Farmacêuticas prometem rapidez para nova vacina”

- “Hospitais só têm sangue para quatro dias”

- “Belenenses SAD 0 – Benfica 7. Vergonha. Azuis entraram com nove jogadores. No minuto 48 apenas tinham seis e o jogo acabou”

- “Sporting. Rúben: ‘É aqui que vou continuar’”

- “FC Porto. Pandemia: Aumento de casos preocupa Sérgio”

- “Oeiras: Isaltino ameaça extinguir polícia”

- “Submarino ‘Arpão’ volta a navegar após reparação de 28 milhões”

- “Leva 16 anos de cadeia por assassinar jovem com tiro na cabeça”

- “Erros ortográficos denunciam burlão”

- “Play-Off: Santos prepara fórmula Amorim”

- “Abel conquista Libertadores”

A Bola:

- “Belenenses SAD 0 – Benfica 7. Vergonha. Jamor assistiu a um jogo que nunca devia ter começado”

- “Azuis começaram o jogo com dois guarda-redes e sete jogadores de campo devido a surto de covid-19”

- “Árbitro deu por terminada a partida aos 48 minutos por falta de elementos da equipa da casa”

- “Rui Pedro Soares responsabilizou a Liga. Organismo afirma que não recebeu pedido oficial de adiamento”

- “Encarnados garantem não ter qualquer culpa e Rui Costa assume: ‘É uma página negra do futebol português”

- “Rei das Américas. Abel Ferreira conquista a Libertadores pelo segundo ano consecutivo. Palmeiras vence Flamengo em Montevideu”

Record:

- “Belenenses SAD 0 – Benfica 7. Bateu no fundo. Azuis começam com nove e jogo termina no arranque da segunda parte

- “Resultado deve ser oficializado. Jogadores revoltados. Rivais falam em vergonha”.

- “Guarda-redes João Monteiro atuou como médio e precipitou final antecipado”

- “Rui Pedro Soares: ‘Não há regulamento ou calendário que justifique isto’”

- “Rui Costa: ‘Benfica não é o responsável por esta página negra’”

- “Sporting – Tondela. Treinador não quer desleixo pós-Champions. Amorim avisa tropas: ‘Quem não estiver bem, não joga contra o Benfica’. Neto e Nuno Santos no 11”

- “FC Porto – Guimarães. Sérgio admite crise na defesa. Técnico diz que é posição onde não se pode inventar. Francisco Conceição para um mês. Plantel levou reforço da vacina”

- “Liga: Famalicão 0 – Portimonense 3”

- “Liga: Arouca 2 – Boavista 1”

- “Abel bisa na Libertadores – Palmeiras 2 – Flamengo 1”

O Jogo:

- “Belenenses SAD 0 – Benfica 7. Farsa. Espetáculo vergonhoso no Jamor escreve uma das páginas mais negras do futebol português”

- “Belenenses SAD alinhou com nove jogadores, dois deles guarda-redes, e a partida terminou depois do intervalo”

- “Rui Costa: ‘Benfica foi para o campo para cumprir o regulamento

- “Rui Pedro Soares acusa Liga de forçar o Jogo, organismo desmente-o”

- “Sporting alerta sobre ‘implicações para a credibilidade do campeonato’”

- “FC Porto diz que ‘há sempre quem atire Portugal para o Terceiro Mundo”

- “Imprensa internacional fala em ‘escândalo’ e em ‘vergonha’”

- “Sindicato dos Jogadores pede reunião com Liga e autoridades de Saúde”

- “Palmeiras 2 – Flamengo 1. Abel é bicampeão da Libertadores. Um treinador português vence a prova pelo terceiro ano consecutivo”

- “Abel: ‘Estou em paz com a sensação do dever cumprido’”

- “FC Porto – V. Guimarães. Conceição admite que os golos são ‘a cereja no topo do bolo’, mas está satisfeito com a dinâmica ofensiva dos dragões. ‘Eficácia? Preocupava-me era se a equipa não criasse…”

- “Pepa promete “o melhor Vitória desta época’”

- “Sporting – Tondela. Rúben Amorim não quer ninguém a pensar no Benfica antes de tempo. ‘Quem não estiver bem agora, não joga contra o Benfica’”

- “Varandas dá bicada aos rivais: “vencemos com dignidade’”

- “Sp Braga. Lesões de Tormena, Sequeira e Buta e venda de Esgaio complicam o puzzle. Carvalhal às voltas na defesa”

- “Famalicão 0 – Portimonense 3. Vitória vale subida provisória ao quinto lugar. Algarvios espreitam a Europa”

- “Arouca 2 – Boavista 1. Antony aproveita os descontos. Brasileiro saiu do banco para se estrear e decide no último suspiro”

- “Reportagem ‘Um ano sem Vítor Oliveira: Depoimentos de Jorge Costa, Jesualdo Ferreira, José Mota e Henrique Calisto”