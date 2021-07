- “Um quarto das pessoas que contactam infetados com covid não é rastreado”

- “Matemática: Exame “difícil” leva professores a pedir vagas extras no superior”

- “Tribunal Europeu: Portugal condenado por retirar filhos à mãe”

- “Carta ao parlamento: Novo Banco não responde às suspeitas da Justiça”

- “Lavagem de dinheiro: Armando Vara condenado a mais dois anos de prisão”

- “Congresso do CDS: Nuno Melo marca terreno para confronto com o líder”

- “Rui Costa avança: Benfica marca eleições para a direção até ao fim do ano”

- “Protestos em Cuba: terá o regime cubano chegado a um beco sem saída?”

- “Filmado a vender Benfica aos amigos”

- “Sintra: Operação adiada deixa bebé em agonia”

- “’Rei da noite’ em Guimarães preso por matar eletricista à pancada”

- “Operação Marquês: Vara apanha mais 2 anos de cadeia”

- “Seis arguidos: PJ trava lavagem de 24 milhões de euros”

- “Águia apresenta João Mário e Sporting promete guerra”

- “Avançado do Rangers: Dragão luta por Alfredo Morelos”

- “Bazuca aprovada: Cheque milionário chega este mês”

- “Bombeiros de Vila Verde: Festa de anos leva a falha no socorro”

- “Juízes desembargadores: Vaz das Neves e Orlando Nascimento castigados”

- “Revolta contra regime: Centenas de manifestantes detidos em Cuba”

- “Vacinação antecipada para mais de seis mil alunos de Erasmus”

- “Vara dois anos na cadeia por lavagem de dinheiro”

- “Benfica: Eleições antes do fim do ano com Rui Costa candidato”

- “Sondagem Aximage JN/DN/TSF: Maioria esmagadora exige Vieira fora da Luz”

- “Biden aposta em portuense na ‘task force’ da inteligência artificial”

- “Cuba: Manifestantes desaparecidos e internet desligada”

- “Porto: Surf chega a crianças que nunca tinham ido à praia”

- “BES: Ex-líder da PT compra casa de luxo a Salgado sem escritura”

- “Guimarães: Torturado até à morte por causa de roubo”

- “Sondagem: 88% dizem que Vieira deve demitir-se – 62% pedem que Costa e direção saiam”

- “Paula Marques [Presidente da Associação Cidadãos por Lisboa]: ‘Vale a pena estudar um teto às rendas’ de casa”

- “Armando Vara: Sentença dita dois anos de prisão por branqueamento de capitais”

- “PRR: Marcelo pede pacto de regime”

- “5G: Já lá vão seis meses desde o início do leilão, mas ainda sem sinal”

- “Pandemia: ‘Resposta é gerível nas UCI, mas se aumentar será à custa dos outros doentes’”

- “Jorge Rebelo de Almeida: ‘Quem muito trabalha acaba por ter uma ideia genial’”

- “O legado de Castro está a chegar ao fim?”

- “Covid-19: Jovens são a maioria dos infetados, mas casos estão a aumentar entre idosos”

- “Segurança: Carros vão travar excessos de velocidade em 2022”

- “Antigo T-Clube da Quinta do Lago reabre como Cuá Cuá Club”

- “Armando Vara condenado a mais de dois anos de prisão efetiva”

- “Empresas do setor da água fazem queixa contra o Estado em Bruxelas”

- “Alterações climáticas: As regiões de clima mediterrânico estão a mudar”

- “‘Os programas devem ser mais estáveis que os edifícios das escolas’”

- “Estreias de renováveis em bolsa somam 6,3 mil milhões de euros”

- “Estado garante um quarto do crédito sob moratória”

- “Mudança das regras ainda não acelerou leilão do 5G”

- “Grupo Nelson: Belgas estão a investir 40 milhões na hotelaria”

- “Governo confiante na discussão do OE com a esquerda”

- “Quais os europeus que mais resistem a tomar vacinas?”

- “Estímulos: Lagarde avisa mercados para maior divisão no seio do BCE”

- “Sustentabilidade: A inovação está na forma como já nos alimentamos”

- “Mão firme da China tornou mais rentável minerar bitcoin”

- “Guerra e paz: Rui Costa anuncia eleições no Benfica até final do ano, no dia em que Sporting e Inter perderam as estribeiras por João Mário”

- “Al Musrati para fechar”

- “Sporting: Ugarte: parceiro para Bragança”

- “FC Porto: Luis Díaz, Neymar e Messi: Colombiano eleito revelação da Copa América e parceiro de ataque dos dois astros no melhor onze”

- “Braga: Estrela arrancou primeiro empate da pré-época”

- “V. Guimarães: Tiago Silva prestes a chegar sem custos”

- “Real Madrid: Florentino chamou ‘fraude’ a Casillas”

- “’Vamos estar ainda mais fortes’, Pote dá boas-vindas aos reforços e pede superação de todos”

- “Americano amarra 25% do Benfica: Eleições até final do ano”

- “Benfica: João Mário assinou e treinou”

- “Luis Díaz na equipa de Messi e Neymar”

- “Rui Patrício junta-se a Mourinho”

- “Voz aos sócios: Benfica avança para eleições antecipadas até ao fim do ano”

- “Rui Costa admite candidatar-se”

- “Sporting vai à guerra nos tribunais por João Mário”

- “Sporting: Pedro Alves vai ter cláusula de €80 milhões”

- “FC Porto: Luis Díaz no onze ideal da Copa América”

- “Itália: Rui Patrício junta-se à Roma de Mourinho”