Veja as principais capas dos jornais e revistas desta sexta-feira no SAPO24

- “Covid tira 12 mil professores das aulas”; “São vítimas de doenças de risco”

- “Encontrados buracos escondidos no banco bom”

- “Auditoria atrasada”; “Documento final só lá para meados de agosto”

- “Novos achados nas buscas por Maddie”

- “Sporting sem dinheiro para pagar Amorim”

- “Sic questiona poder de Mario Ferreira na TVI”

- “Morreu mais um bombeiro em serviço”

- "Este Novo Banco é tão mau ou pior do que o velho banco [António Bagão Félix]"

- “Um agosto como nunca se viu”

- “Rio responde a Costa. ‘É com um saco que se apanham os gambozinos’”

- “Taça. Em dez finais, Benfica ganhou nove ao FC Porto”

- “Consultas presenciais nos centros de saúde sofreram quebra de três milhões”

- “Fellini, odisseia 2020: Nos 100 anos do realizador, seis cópias regressam aos cinemas em agosto e setembro”

- “País desconfina um pouco mais já a partir de amanhã”

- “Queda-recorde do PIB no 2.º trimestre passa hoje a ser oficial”

- “MP diz que ex-deputado terá recebido 225 mil euros”

- “Trump sugere adiamento das eleições presidenciais”

- “Ameaças de patrões impedem imigrantes de viajar para Portugal”

- “Evasões: Algarve reinventado”

- “Pandemia: Sair do avião sem teste pode dar direito a prisão”

- “Gaia: Filha deixou mãe morta duas semanas”

- “Santo Tirso: Só a GNR apontou a falta de condições no canil”

- “Matilde: Justiça ainda não ouviu pais sobre doações”

- “Viseu: Diocese vai vender vinhos do Dão e quer exportar”

- “Pinto da Costa: ‘Não há Rennie suficiente para tanta azia”

- “’Queremos erguer a Taça’, assume Pizzi”

- “Dois milhões de raspadinhas compradas todos os dias”

- “Expropriações vão ser mais fáceis nas obras para a retoma”

- “INE anuncia hoje maior queda de sempre do PIB”

- “Distribuição: Pingo Doce perde quota para toda a concorrência”

- “Aviação: Ramiro Sequeira escolhido para CEO interino da TAP”

- “Tiago Rebelo, diretor de desenvolvimento do CEIIA: ‘Há seis meses ninguém sabia o que era um ventilador’”

- “Pai, já sou ministro: Nascer numa família não é um mero detalhe biográfico”

- “Entrevista a Francisco Miranda Rodrigues: ‘Os gestores não são suficientemente sensíveis aos problemas psicológicos’”

- “Santander prepara-se para aumento do malparado após fim das moratórias”

- “Entrevista [Eduardo Catroga]: ‘Espuma mediática ilude e disfarça’ responsabilidades na venda do Novo Banco”

- “Auditoria da Deloitte ao BES/NB só será entregue no próximo mês”

- “Privatização: Parpública contrata Haitong, SRS e EY para ajudar a vender Efacec”

- “Fórum Advisory: Líderes das maiores sociedades de advogados revelam previsões para retoma”

- “Aviação: Reestruturação da TAP passa por BCG McKinsey. Novo CEO é Ramiro Sequeira”

- “Finanças Públicas: Analistas veem como “otimista” a projeção de Leão para défice público de 7% este ano”

- “Internacional: ‘Ajuda externa tem de evitar o colapso de países vulneráveis’ [primeiro-ministro de Cabo Verde]”

- “Antunes já assinou”; “Contrato válido por duas épocas com o Sporting”

- “Investigue-se as relações com o Cova da Piedade”; “Presidente do Aves lança suspeita sobre ligações da SAD avense com a sociedade desportiva de Almada”

- “Sondagem por Cebolinha”; “Grémio exige 25 milhões de euros [ao Benfica], Nápoles e Everton na corrida”

- “’Este ano a taça tem de ser nossa’ [Sérgio Conceição]”

- “Nuno Mendes [Sporting] revela que a autoconfiança é um trunfo. ‘Penso que sou o melhor’”

- “Benfica já negoceia Cebolinha”

- “Luis Díaz [FC Porto] quase certo em Coimbra [na Taça de Portugal]”

- “Recursos não travam campeonatos; sorteio avança dia 9 à condição”

- “Tiago Mendes [V. Guimarães] ‘Identifico-me com os adeptos”

- “Mário Silva treina Rio Ave”

- “’Não há rennies que cheguem para tanta azia’ [Pinto da Costa]”

- “Rúben Semedo está mais Fácil [Benfica]”

- “Taça de Portugal; Pizzi vs Corona; Os senhores que decidem”