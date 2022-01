Público:

- “Mortalidade deste Inverno já está abaixo dos níveis pré-pandemia”

- “Reportagem: Quase todo o país em seca meteorológica: ‘Queremos chuva como antigamente’”

- “Legislativas: Maioria absoluta requer 41% e boa distância do segundo partido”

- “Tensão: Rússia planeia ‘pretexto’ para invadir a Ucrânia, acusam os EUA”

- “Reportagem: Uma semana de aulas: infeções em alta e turmas ‘pisca-pisca’”

- “Trabalho: Empresas desvalorizam legislação sobre direito a desligar”

- “Televisão: Nas novas séries, a pandemia já acabou, ou nem sequer existiu”

- “Kaunas, Novi Sad e Esch-sur-Alzette: Capitais da Cultura estão preparadas para a festa”

Jornal de Notícias:

- “Aumento da reforma reduziu rendimentos a 23 mil pensionistas”

- “Mortalidade igual só há 80 anos”

- “Sondagem da Aximage para o JN, DN e TSF: Costa 14 pontos à frente de Rio no potencial de voto”

- “Grande Porto: Concelhos pagam água mais cara do país”

- “Automóveis: Infrações às normas da inspeção aumentam 53%”

- “Tem paralisia cerebral e processa Estado por falta de proteção”

- “Dinheiro Vivo: Saldos tardios animam lojas”

- “Namoro: Entrar em 2022 com o coração aberto a novas relações”

- “Treinadores: Liga portuguesa recordista de despedimentos”

- “F. C. Porto: Adjunto de Conceição invencível”

- “Boavista: Vítor Murta reeleito até 2025”

Diário de Notícias:

- “Três dias com 40 mil casos: O pico pode ter passado”

- “Sondagem Aximage para DN/JN/TSF: Potencial de voto: Costa supera Rio em 14 pontos”

- “Função Pública: Tema tabu na campanha eleitoral vai exigir ação a quem governar”

- “Desporto: Manuel Brito: ‘Chegámos a ter três denúncias de ‘doping’ por semana e foram todas investigadas”

- “Saldos: Há sinais animadores, mas comércio ainda não respira fundo”

- “Jim Carrey: O homem (sempre) na lua”

- “‘Brunch’ com… Pilar Casquilho. Uma treinadora de profissionais que fica mais de cinco minutos sem respirar”

- “Djokovic: Detido até juiz decidir se é deportado”

Nascer do Sol

- "Azeredo salvo por não ter percebido o que leu"

- "Símbolos do Estado Novo. Colunas do alto do Parque Eduardo VII com risco de queda de elementos"

- "Legislativas 2022. Rui Rio vai a um distrito por dia e António Costa a dois ou três"

- "RTP. MP investiga tráfico de influência na TV pública"

- "Anthony Doerr: 'Perguntam-me se o Pulitzer mudou a minha vida'"

- "Mira Amaral: 'PS foge das reformas como o diabo da cruz'"

- "Artur Vaz, gestor do Hospital Beatriz Ângelo: 'A falta de gestão vai ser a morte do SNS'"

- "Guimarães Pinto: 'Se a IL estivesse num Governo com o Chega, eu sairia da AR'"

- "Lourdes Castro. A artista que viu outro mundo nas sombras"

- "Participar+. 'Prioridades inadiáveis' do 'novo ciclo' reforçam apelo ao voto"

A Bola

- "Grande volta. Nunca se marcou tantos golos na primeira metade de um campeonato com 18 equipas"

- "Benfica - Moreirense. 'Estamos empenhados em lutar pelo título"

- "FC Porto. Conceição falha mais dois jogos"

- "Sporting. Inácio renova após fecho do mercado"

- "Estoril.Chiquinho sai para o Wolverhampton"

- "Taça de Portugal. 'Jogaram com o convento ao peito"

- "Andebol. A seleção entra a perder no Europeu"

- "Itália. Nani assina pelo Veneza"

Record

- "Benfica - Moreirense. Volta Darwin"

- "Sporting. Vitória quer Tabata no negócio Edwards"

- "FC Porto. Conceição aprova Eustáquio"

- "Vitinha, o melhor da Liga em Dezembro"

- "Itália. Nani assina pelo Veneza"

- "Europeu de andebol. Seleção entra com pé esquerdo"

O Jogo

- "Vitinha: 20 milhões já é pouco"

- "Sérgio Conceição falha Belenenses e Famalicão"

- "Benfica - Moreirense. Nélson Veríssimo: 'Foco só vai até ao final da temporada'"

- "Sporting. Nuno Sousa: 'Futebol disfarçou a dívida'"

- "Braga-Marítimo. Carvalhal: 'Estamos a lançar sementes'"

- "V. Guimarães. Tomás Händel até 2027"

- "Covid-19. Arouca - Estoril foi adiado"