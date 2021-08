- “Médicos fogem do SNS”

- “Entrevista a Laurentino Gomes: ‘O tema da escravidão é tão delicado que ao escrever sentia-me pisando ovos’”

- “Rodrigo Moita de Deus: ‘Falta provar que os ‘lockdowns’ tenham contribuído em alguma coisa para a saúde pública”

- “Portugal esgotado”

- “André Jordan: ‘Não há outro país que possa apresentar uma história assim [como Portugal]”

- “Autárquicas: Sondagem dá vantagem a Santana na Figueira”

- “Fátima Bonifácio: ‘Louçã não percebeu que o liberalismo é o romantismo da política’”

- “Edgar Clara: ‘Estamos a assistir a um ataque ao cristianismo’”

- “Lourenço Ortigão: As confissões do protagonista da mudança na TV que marca o verão”

- “Franceses ultrapassam gastos dos britânicos em ano duro para o turismo”

- “Emigrantes de volta: ‘Tínhamos necessidade de não nos sentirmos estrangeiros’”

- “Afeganistão: Exército colapsa com falta de liderança e de reforços”

- “Justiça: Supremo baixa pena para mãe que deixou bebé no ecoponto”

- “Opinião: Sabe Rui Rio o papel que desempenha? [Francisco Mendes da Silva]”

- “Saúde: IPO de Lisboa tem dívida de 24 milhões que não consegue cobrar”

- “Juízes decidem conflitos entre casais separados sobre vacinação dos filhos”

- “Dinheiro do TikTok seduz pais e crianças”

- “Liga: Ninguém quer perder terreno na ‘pedreira’”

- “Jovens licenciados são os que mais procuram o interior”

- “Entrevista: ‘Escrever cena erótica no feminino leva-nos ao teto do mundo’ [Lúcia Vaz Pedro]”

- “Xenofobia: PGR investiga grupo racista inspirado no Chega”

- “Remunerações: Salários de topo reforçados na pandemia”

- “Amigos morrem em choque com camião”

- “Pandemia: Jovens de 16 e 17 anos começam a ser vacinados hoje”

- “Daniela Braga: ‘Centro europeu de inteligência artificial, em Lisboa, vale 1,5 milhões por ano’”

- “Salários de topo disparam: Políticos e chefes são as profissões que mais crescem em pandemia”

- “‘Hub’ criativo do Beato: Portas abrem no final do ano. Conheça-o por dentro”

- “Afeganistão: Talibãs ameaçam a capital Cabul e direitos das mulheres afegãs”

- “Opinião de Anselmo Borges: Deus morreu? Testemunhos”

- “The Walking Dead: O pesadelo coletivo”

- “Brunch com… Nuno Pinto Magalhães, ‘chairman’ da Sociedade Central de Cervejas”

- "Morte de Sara Carreira. Velocidade excessiva em dia de chuva"

- "Homicídio de triatleta. Filho dorme duas noites em casa com pai morto na garagem"

- "Tragédias. Três menores afogados"

- "Guimarães. Dois amigos morrem em colisão brutal"

- "'Estamos melhor do que no ano passado', diz treinador das águias"

- "Leão sem arrependimento da saída de João Mário"

- "Amadora. Atirador espalha pânico na Damaia"

- "Lista de colocação. Escolas contratam mais 6581 professores"

- "Pandemia. DJ animam vacinação até de madrugada"

- "Função pública. Estado ordena regresso de trabalhadores"

- "Benfica-Arouca. Andé Almeida está de volta"

- "SC Braga.'Temos matado alguns borregos' - Carlos Carvalhal"

- "Sporting. 'Mais difícil do que na supertaça' - Rúben Amorim"

- "Estoril 0 - 0 V.Guimarães. Primeiro empate do campeonato"

- "João Virgínia é alternativa para lugar de Maximiano"

- "FC Porto. Sevilha dá €3 milhões líquidos por ano a Corona"

- "Atletismo. Toda a história sobre a naturalização de Pichardo"

- "Sporting. Virgínia a caminho"

- "Benfica-Arouca. Jesus assume gestão a pensar no PSV: 'Vamos ter de lançar Yaremchuk"

- "FC Porto. Corona comunitário facilita saída. Recebe passaporte português"

- "Olimpismo. José Manuel Constantino e a atitude de Nelson Évora: 'É pouco imaginável'"

- "Ex-companheiros do novo titular da baliza do FC Porto pedem continuidade: 'É a altura certa para apostar tudo no Diogo'"

- "Corona recebe passaporte na próxima semana"

- "Braga-Sporting. Segundo round. Sporting ataca quinta vitória consecutiva. Braga tenta quebrar enguiço"

- "Benfica-Arouca. Jesus descarta a contratação de Umtiti, mas admite preocupação: 'Lesão de Vertonghen faz pensar'"

- "Volta a Portugal. Amaro veste amarela"

- "Estoril-V.Guimarães. Vimaranenses resistiram com menos um"