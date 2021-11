Público:

- “Empresas vão ter de devolver mil milhões de ajudas ilegais na Zona Franca da Madeira”

- “Covid-19: Mais protestos na Europa com o agravar da pandemia”

- “Entrevista: Ex-ministro [Correia de Campos] alerta para a ‘pandemia’ dos antibióticos”

- “Comunicação: A mordaça oculta que cala futebolistas em Portugal”

Jornal de Notícias:

- “Centros de Saúde rejeitam inscrição de novos utentes”

- “A partir de 2035, comprar carro só elétrico”

- “Dez anos de cadeia para homem que explorava e torturava prostitutas”

- “PSD: Rio aposta em reformas na Saúde, Justiça e Educação”

- “Combustíveis: AUTOVaucher já chegou a meio milhão”

- “Coimbra: Repúblicas voltam a seduzir universitários”

- “Guarda: Estudante do Politécnico encontrado morto em casa”

- “Diogo Morgado: ‘Irregular’ nas salas com ator na pele de realizador”

- “Trânsito caótico às horas de ponta em Valongo”

- “Moreirense tira V. Guimarães da Taça”

- “Champions: FC Porto, Sporting e Benfica de olho em feito único”

- “Poder Local: Comunidades intermunicipais reclamam regionalização”

Diário de Notícias:

- “PSD a votos: São as segundas diretas mais concorridas. Até Passos sozinho teve mais eleitores”

- “Nuno Santos: ‘CNN Portugal não será nem um produto de nicho nem cinzento’”

- “Joacine na despedida: ‘Entrei no parlamento como ativista e isso teve um preço’”

- “Doenças raras: Atrofia muscular espinhal rastreada com teste do pezinho a partir de 2022”

- “Sem estrangeiros: Fátima antecipa inverno duro e retoma só na Páscoa”

- “Ameaça à segurança: Áustria prepara-se para apagão. Portugal sem motivo para alarme”

- “Livros: As melhores biografias, memórias e diários para o Natal”

- “Seis semanas, seis opiniões sobre o futuro: O papel da tecnologia, por José Luís Biscaia”

- “Trabalho: Há menos 17 mil desempregados com acesso a subsídio”

Inevitável:

- “Sistema Elétrico Nacional. Uma reforma à velocidade da luz?”

- “Estudo: Antidepressivos podem reduzir risco de morte por covid-19?”

- “Vasco Pulido Valente, a inquietação necessária”

- “Açores: Ventura fala em ‘última oportunidade’ do Governo Regional”

- “Mortes na estrada equivalem à queda de três aviões por ano”

- “Rio entrega hoje moção e pede ‘nova maioria sem linhas vermelhas’”

- “Turquia: Omar Souleyman, o rei do 'techno' sírio foi posto atrás das grades”

- “Black Friday: Como aproveitar os descontos sem correr riscos”

Correio da Manhã:

- “Nos primeiros seis meses deste ano: 1.390 menores vítimas de abusos sexuais”

- “Média diária de oito crianças e adolescentes abusados”

- “Jornada decisiva da Liga dos Campeões: Benfica, Sporting e FC Porto lutam por jackpot 37,2 milhões”

- “Estudante de 18 anos encontrado morto na Guarda: Rafael Alentejano. Jovem natural de Faro jogou futebol no Farense”

- “Processo Marquês: Relação crítica excesso de recursos”

- “Fogem da Suíça. Milionários escondem milhões em Singapura”

- “Mistério: Tenista chinesa reaparece e garante que está bem”

- “Eleições: 600 mil decidem futuro do Montepio”

- “Pandemia: Doentes internados duplicam num mês”

- “Porto: Ataca à facada amiga de namorado por ciúmes”

- “Escassez de mão-de-obra: Falta de trabalhadores ameaça setores tradicionais da economia”

- “PSD: Entendimento com PS separa Rio de Rangel”

Negócios:

- “Nova marca chinesa de carros elétricos entra em Portugal”

- “Ana Abrunhosa [ministra da Coesão]: ‘Descontos nas portagens vão manter-se em 2022’”

- “Franceses já velem um quinto das receitas turísticas do país”

- “Bónus para reformados estrangeiros é dos mais agressivos na Europa”

- “Famílias gastam mais em alojamento e restauração”

- “Emissão: Sporting usa juros atrativos para ‘seduzir’ investidores”

O Jogo:

- “Francisco desafia o ídolo: Já tinha batido a estreia do pai pelo FC Porto em três anos e agora o golo chegou num terço dos minutos jogados”

- “Entrevista: ‘Sabemos jogar melhor’, selecionador de hóquei, Renato Garrido, admite dois jogos maus, mas pede consciência aos dirigentes”

- “Sporting: Dortmund é a via para pagar Porro”

- “Benfica: Rafa chave da Champions”

- “Moreirense-V. Guimarães (3-2): Cónegos deram uma lição”

- “Braga: Vitinha atacante ‘sprinter’ da Liga”

Record:

- “’É para ganhar’, Jorge Jesus passa mensagem clara no balneário”

- “Treinador não quer ouvir falar no empate em Barcelona”

- “Sporting: Paulinho acredita: Champions é a prova de eleição”

- “FC Porto: Otávio pronto para Liverpool”

- “Moreirense-V. Guimarães (3-2): Conquistadores acordaram tarde”

- “Atletismo: Ugandês Kiplimo bate recorde do mundo”

A Bola:

- “Chave para trancar Xavi: Novo treinador do Barcelona é viciado em bola, mas Jesus tem armas para roubá-las”

- “Sporting: Coates no topo do Europeu”

- “FC Porto: Do clã Maldini ao Cruyff: Quando os filhos jogam com o pai no banco”

- “Inglaterra: Solskjaer despedido do Man. United”

- “Atletismo: Recorde do mundo fixado em Lisboa”