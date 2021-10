Expresso:

- “Marcelo preparado para crises sucessivas”

- “João Rendeiro usa quadros falsos para enganar Justiça”

- “Crianças internadas em corredor de hospital”

- “Bispo de Setúbal: ‘Não temos medo de enfrentar os abusos’”

- “Polícia apreende meixão no valor de 40 milhões de euros”

- “Éric Zemmour, o novo rosto da extrema-direita em França”

- “COP26: Começa a contagem decrescente para a extinção”

- “Jung Chang: ‘Assisti à morte intelectual de uma nação’”

- “Universidade Nova abre campus inédito no Cairo”

- “PSP está a vigiar 60 gangues juvenis em Lisboa”

Nascer do Sol:

- “Rui Rio acerta nova AD com CDS”

- “Joaquim Miranda Sarmento: ‘Quanto menos tempo vivermos em duodécimos, melhor’ – ‘O país precisa de reformas estruturais que têm de ser feitas nesta década’”

- “Antigo bombista das FP-25 avaliou candidatos a juízes e a magistrados do MP”

- “Entrevista a Joana Castro Pereira: ‘Estamos a destruir as condições que permitem a vida na terra’”

- “Juiz defende legalização da prostituição”

- “Web Summit: Moedas quer criar fábrica de empresas em Lisboa”

- “Autovaucher: Sistema de pagamento não distingue combustíveis”

- “Armanda Passos: Manuela Eanes recorda ‘a força interior de uma grande mulher’”

Público:

- “Milhares de estrangeiros impedidos de estudar em Portugal por falta de visto”

- “Reportagem: Para os jovens transgénero, ir à escola é ‘uma batalha’”

- “França: A arte de Nantes e os vinhos de Champanhe”

- “Futebol: PJ investiga abusos e assédio em equipa feminina”

- “Dielmar: Proposta milionária é de acusado por burla”

- “Crise política: País fica sem OE na altura em que a economia fraqueja”

Jornal de Notícias:

- “Autoestrada junto a casa dá direito a indemnização”

- “Cimeira do clima: Ambiente de pessimismo”

- “Bruxelas: Novos fundos europeus já estão atrasados um ano”

- “Líderes do PSD e CDS só querem eleições internas após legislativas”

- “Mesmo em duodécimos há contas que não podem esperar”

- “BPP: Mulher de Rendeiro não explicou falta de quadros, só chorou”

- “Oliveira de Azeméis: Bombeira com cancro despedida”

- “Halloween: Heidi Klum de regresso após a pandemia”

- “Espanha: Povo tentou linchar cadastrado por matar menino”

- “Televisão: Filmes e séries falam cada vez mais línguas”

- “Liga: Sábado gordo com jogos do Benfica, F. C. Porto e Sporting”

- “Pote renova até 2026 e cláusula sobe para 80 milhões”

- “Ataque: Clubes e craques aderem ao mundo digital das NFT”

Diário de Notícias:

- “Eleições antecipadas sem adesão unânime”

- “Marisa: ‘Nunca olhei para mim como uma fadista’”

- “Ambiente: O que é a COP26 e porque é que é a última oportunidade para salvar o planeta?”

- “Orçamento 2022: Mesmo com o país em duodécimos, há milhões que têm de ser pagos”

- “Vjosa Osmani: ‘Todos no Kosovo estão agradecidos pela presença dos portugueses na KFOR”

Correio da Manhã

- “País sem orçamento até junho”

- “Data mais provável das eleições é de 06 de fevereiro”

- “’Chicão’ e Nuno Melo contam espingardas no CDS”

- “Rendeiro vende quadros arrestados por 1,3 milhões”

- “Mulher saca 400 mil euros a legalizar imigrantes”

- “Centro de Saúde de Agualva. Utentes perdem madrugada para marcar consulta”

- “Dependências. Militares ajudam a tratar novos vícios”

- “Benfica. Jorge Jesus reage a namoro do Flamengo”

A Bola

- “Sábado à antiga: Dragões, águias e leões em campo numa tarde em grande. Uma barrigada de futebol”

- “FC Porto-Boavista. O aviso de Conceição após a derrota nos Açores: ‘Quem não tiver compromisso fica de fora’”

- “Estoril-Benfica. Voltam os pesos pesados mas Jesus não espera facilidades. ‘Vai ser um jogo sofrido’”

- “Sporting-V. Guimarães. Amorim não se deslumbra com as cinco vitórias seguidas. ‘Estamos num bom momento mas temos de ganhar’”

- “Sporting. Pedro Gonçalves renova e fica com cláusula de 80 milhões de euros”

- “NBA. ‘É um espetáculo dentro e fora do campo’ [Neemias Queta]”

Record

- “’Espero fazer ainda melhor’ - [Pedro Gonçalves] Renova até 2026 e fica com a cláusula mais alta do plantel [do Sporting]”

- “Sporting-V. Guimarães. ‘Vai ser um bom jogo e se não for que ganhe o Sporting’ [Amorim].

- “Estoril-Benfica. ‘Os nossos adeptos nunca vão estar descansados’ [Jorge Jesus]”

- “FC Porto-Boavista. ‘Quem não sente o compromisso fica de fora’ [Sérgio Conceição]”

O Jogo

- “Agora em Persa - Taremi e Alireza foram colegas no Persépolis”

- “Estoril-Benfica. Jesus espera jogo sofrido”

- “Sporting. Pote renovou e que fazer melhor que em 2020/21”

- “FC Porto-Boavista. ‘Nestes jogos dá-se sempre mais’ [Sérgio Conceição]”