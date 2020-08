Público

- "O que está a mudar nos 'paraísos fiscais' da Europa"

- "Advogados obrigados a apertar controlo de lavagem de dinheiro"

- "Vacinação obrigatória para a covid-19 só com nova lei"

- "Bayern passa a ser o terceiro clube com mais Champions"

- "Miguel Oliveira faz história no MotoGP em final alucinante"

- "Trump chama O Aprendiz para se lançar à reconquista"

- "200 anos da Revolução Liberal A regência e o golpe miguelista que acabou na guerra civil"

Jornal i

- "As gafes de António Costa"

- "A vitória do senhor Inteligência [Miguel Oliveira]"

- "Aeroporto. Lojistas queixam-se de que estão a ser prejudicados pela ANA"

- "Conheça as mudanças do novo ano letivo no ensino superior"

- "Memórias de Afonso de Melo. 'Em 2016 vivi a vitória de Portugal como se fizesse parte daquele grupo', diz Scolari"

- "Cinema. Sean Connery, o eterno Bond que faz amanhã 90 anos"

Jornal de Notícias

- "Candidaturas ao Superior batem recorde do século"

- "Miguel Oliveira faz história"

- "Empresa ganha contrato em Viseu de meio milhão após oferecer testes gratuitos à covid-19"

- "'Cobardes' Declaração em 'off' de Costa gera críticas de médicos"

- "Porto Cidade está no top europeu na utilização de trotinetas"

- "EUA Todos os holofotes em Trump durante quatro dias"

- "Champions 'Traição' francesa no sexto título dos alemães do Bayern"

- "F.C. Porto Regresso ao trabalho com mais dúvidas que certezas"

- "Câmara manda parar concerto em Fafe"

- "Restauração Takeaway quer adiar limite aos plásticos por um ano"

Negócios

- "Governo identifica 43 mil funcionários em teletrabalho"

- "'Caos' legislativo abre nova guerra nas rendas dos centros comerciais"

- "CMVM afasta OPA na Nos. Minoritários contestam"

- "Investimento Portugal tem os fundos de pensões mais conservadores"

- "Indústria Credores perdoam 108 milhões à Cabelte"

- "Fiscalidade Imposto holandês pode passar pelo crivo da UE"

- "Sondagem Maioria diz que a economia vai piorar"

- "#OS MAIS PODEROSOS 2020 #10 Paulo Macedo"

Correio da Manhã

- “’Cobardes, não fizeram’, primeiro-ministro diz que ARS mandou médicos fazerem o que lhes competia: 18 mortos em Reguengos de Monsaraz”

- “Ordem contra-ataca: ‘Pior altura para abrir uma guerra’”

- “Paris Saint-Germain-Bayern de Munique (0-1): Campeão Europeu: Festa alemã com golo francês”

- “Criança desaparecida nas águas do rio Tejo”

- “Histórico: Miguel Oliveira vence primeira prova de MotoGP”

- “Benfica: Darwin Nuñez próximo alvo”

- “FC Porto: Alex Telles não quer renovar”

- “Sporting: Acuña à venda a preço de saldo”

- “Julgamento: Códigos tramam jihadistas portugueses”

- “’Bebé sem rosto’: Cirurgia decide hoje vida de Rodrigo”

- “Banca: Conta à ordem custa mais de 5€/mês”

- “Governo muda regras de gabinetes de ex-presidentes”

A Bola

- “O sorriso que nos faltava: Miguel Oliveira ganha em Estíria e entra na história do desporto nacional”

- “’Estou muito feliz. Nós, os portugueses, somos os melhores’, Miguel Oliveira”

- “Ah, e em Lisboa o Bayern bateu o PSG (1-0) e venceu a Champions pela 6.ª vez”

Record

- “MotoGP: Orgulho de Portugal: Histórico. Miguel Oliveira vence pela primeira vez com ultrapassagem espetacular a última curva”

- “Paris SG-Bayern (0-1): Bayern completa ciclo de sonho”

- “Benfica: Darwin que a Luz”

- “Sporting: Battaglia volta a Alcochete”

- “FC Porto: Dia 1 do campeão: Tudo sobre o arranque dos dragões”

O Jogo

- “Furacão Miguel: Miguel Oliveira faz história e torna-se no primeiro português a vencer uma corrida MotoGP”

- “PSG-Bayren (0-1): Campeões a cem por cento”

- “FC Porto: Nakajima é novidade no arranque”

- “Benfica: Almería aceita partilhar passe de Darwin Nuñez”

- “Sporting: Palhinha e Acuña à venda por 15 M€”