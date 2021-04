Público:

- “Políticos arriscam devolver salários se violarem regras no regresso ao privado”

- “Uma nova Aurora para Gisela João: O terceiro álbum nasce sob a influência de Thom Yorke”

- “Novo Banco: Auditoria da Deloitte não basta para passar cheque”

- “Moçambique: Reivindicação do ataque do Daesh com imagens falsas”

- “Arguida: AR levanta imunidade parlamentar a Maria Begonha”

- “Desconfinamento: Segunda avaliação pode travar abertura de concelhos”

- “Vacinação: Outras doenças e pessoas mais novas na segunda fase”

Jornal de Notícias:

- “Mais de 37 mil empresas sem acesso a apoios covid”

- “Queixas por impedir pais nas consultas disparam”

- “Rede burla centenas com falsos empréstimos no Facebook e lava lucros da fraude no estrangeiro”

- “Valongo: Cadastrado roubava ouro a idosas na via pública”

- “Saúde: Canábis medicinal já disponível nas farmácias”

- “Braga: Três firmas apanhadas a poluir rios Este e Torto”

- “De regresso às esplanadas”

- “Porto: Músicos e operários mantêm viva Santa Catarina”

- “Formação: Clubes incapazes de suportar custos de testagem obrigatória”

- “Benfica: Vlachodimos assume vontade de sair no fim da época”

Diário de Notícias:

- “Migrantes marroquinos: DCIAP investiga tráfico em Portugal”

- “Costa avisa que estamos a ir para o amarelo mas dá luz verde para abertura das esplanadas na segunda-feira”

- “Moçambique: Entre euforia e angústia. Mais de mil deslocados chegam a Pemba”

- “Covid-19: Os mais idosos vão começar todos a ser vacinados, mesmo os que não têm doenças graves”

- “Lisboa: Moedas e outros candidatos a mexer. Medina guarda-se para o fim”

- “Jogo: Portugueses apostam ‘online’ 15 milhões por dia”

- “América: Da Ucrânia aos vícios. As memórias de Hunter Biden, filho do presidente”

- “Dinheiro: Desconfinamento deu novo fôlego à atividade económica em março”

Correio da Manhã:

- “80 concelhos em risco de confinamento. António Costa contra almoços de Páscoa”

- “Lar de Lisboa abafa abuso sexual a mulher tetraplégica. Predador detido”

- “Dívida pública sobe 50 mil milhões”

- “Erro de reboque provoca susto no Tejo. Navio bate em pilar da ponte 25 de Abril”

- “Magistrados do MP criticam atual modelo de fiscalização do património dos políticos”

- “Dor e miséria em Moçambique. ONU alerta para crise humanitária prolongada”

- “Braço de ferro: Marcelo pressiona Governo com bazuca”

- “Norte do país: ladrão ataca dezenas de idosas na rua”

- “Benfica: Lucas Mineiro encanta Jesus”

- “Lateral cobiçado: Sporting segura Pedro Porro”

A Bola:

- “Dérbi por vinagre: Águias têm o defesa muito bem referenciado e querem levá-lo para a Luz na próxima época.

- “Sporting entra na corrida por lateral-esquerdo desejado pelo Benfica”

- “FC Porto: Pepe recuperado e nas mãos de Conceição”

- “Regresso da formação está de novo em risco”

- “Sub-23: Águias afastam Leões da taça revelação”

Record:

- “Ody parte a loiça: Guarda-redes assume vontade de sair: ‘Estou preparado para seguir em frente. É algo que quero agora’”

- “Vieira não abdica de 15 a 20 milhões. SAD deve multar jogador por falar sem autorização. Jogo de pés pesou na decisão de Jesus”

- “20,3 milhões de euros: Águias são quem mais gasta em comissões”

- “Sporting: Bragança não para de crescer. Saiba como Amorim e Viana aproveitaram o jovem médio”

- “Adán e Feddal seguros até 2023”

- “FC Porto: Sérgio Oliveira irritado com 2.º lugar: ‘Tenho vivido com revolta’”

- “Futebol, Moto GP e Fórmula 1 sem público: António Costa confirma restrições”

O Jogo:

- “Pré-época pode ser infernal: FC Porto corre o risco de ter, pelo menos, 14 jogadores a disputar fases finais de seleções ou equivalentes”

- “FC Porto 32 -29 Aalborg: Dragão parte em vantagem. Campeão nacional leva três golos à maior para a 2.ª mão dos ‘oitavos’ da Champions de andebol”

- “Sporting: Bragança para usar e renovar. Médio tem a promessa de mais protagonismo nos dez últimos jogos”

- “Benfica: Vlachodimos assume etapa encerrada. Agora suplente, tem mercado em Inglaterra e na Alemanha”

- “Desconfinamento: Luz verde com polémica. Moto GP, F1 e futebol ainda fechados ao público”