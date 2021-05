- "[P2] Eunice Muñoz. 'Chegou a altura de deixar cair o pano'"

- "SNS convocou menos meio milhão de pessoas para rastreios oncológicos"

- "Cerca sanitária. Odemira já só tem 36 casos ativos de covid-19"

- "Supremo. Pai despedido por não ter onde deixar filha é indemnizado"

- "Modernização. Nova Linha do Oeste só ganha nove minutos a 1989"

- "Rita Rato. 'O socialismo na URSS conheceu graves erros e deformações'"

- "União Europeia. Uma cimeira de sucesso para uma presidência discreta"

- "Pablo Iglesias. O adeus sete anos e uma revolução tranquila depois"

- "[Notícias Magazine] O dilema das redes. Usar e abusar da tecnologia sem mergulhar na dependência"

- "Estado tem números de valor acrescentado por eliminar há um ano"

- "Lágrimas de vitória. Enfermeira que Ursula von der Leyen citou está emigrada na Alemanha"

- "Odemira. Imigrantes já podem passar cercas sanitárias"

- "Cimeira Europa pressiona países a reduzir desigualdades"

- "Grande Porto. Povo continua a lavar no 'rio' e ainda faz negócio"

- "Lisboa. Trabalho em excesso levou mãe a esquecer-se de bebé no carro"

- "Sporting. Adeptos preparam invasão a Alvalade"

- "Entrevista JN/TSF Luís Portela. 'País devia focar-se na criação de riqueza'"

- "O exército de camuflados por detrás da vacinação"

- "Já não será só o défice e a dívida Bruxelas vai avaliar progresso social"

- "Bolsonaro. Guerra declarada a Pequim, maior cliente do Brasil"

- "Entrevista Nuno Lemos Pires e João Marreiros. 'A China não é uma ameaça para a NATO'"

- "Faial. O regresso ao passado no Peter e as histórias por contar do Genuíno"

- "Hotéis desconfinam já com as primeiras reservas para o verão"

- "Quaresma ainda joga. O que é feito dos outros campeões pelo Sporting?"

- "[Notícias Magazine] De olhos fixos no ecrã"

- “Contribuintes pagam 181 milhões por dívidas de Vieira”

- “Fátima pede a peregrinos para ficarem em casa”

- “Sporting. Rúben quer concentração máxima no xeque-mate”

- “O drama de Maria João Abreu”

- “Atira gasóleo a ex e tenta atear-lhe fogo”

- “Oeiras. Obelisco de 600 mil euros com erros de ortografia”

- “Presidência da UE. Cimeira do porto falha salário mínimo”

- “Tragédia em Lisboa. Autópsia confirma que calor matou bebé”

- “Assédio sexual aquece guerra de Bragaparques. Funcionária avançou com um processo contra a empresa e administrador”

- “[Revista] Divórcio milionário de Bill e Melinda Gates”

- “Cresce a onda verde no arranque da ‘operação título’”

- “Benfica. Indignação por castigo a Rui Costa”

- “Vieira prepara audição no parlamento”

- “FC Porto. Como o Futsal moldou Otávio”

- “Alemanha: Bayern é campeão pela 31ª vez”

- “Formula E. Feliz da Costa vence no Mónaco”

- “Giro. João Almeida é 4ª”

- “Sporting. Conheça a mensagem de Amorim ao plantel antes do jogo do título”

- “Benfica. Mercado sem inegociáveis. Vieira espera propostas”

- “Benfica. Rafa em dúvida. Tem queixas e pode ser poupado para o Dérbi”

- “FC Porto. Luis Díaz é o herdeiro de Corona”

- “Ciclismo. João Almeida 4ª no GIRO”

- “FC Porto. Mbemba: época de triunfo”

- “Sporting. Vénia da classe de 2002”

- “Benfica. Recordes negativos ameaçam Jesus”

- “Pandemia. Gomes pergunta pelos 65 ME”

- “Gil Vicente – Braga. Carvalhal insiste em que a temporada ‘ainda pode ser brilhante’”