Expresso:

- “Ivo Rosa e Carlos Alexandre com nota máxima”

- “Lei sobre ocultação de riqueza nas mãos de Rio”

- “Costa desconfina a três velocidades”

- “Centenas de declarações de rendimentos de políticos e gestores públicos estão por fiscalizar… e nova entidade de transparência só em 2023”

- “Leão recusa IRS que Gaspar aumentou”

- “Daniel Sampaio e a covid na primeira pessoa: Sobreviver para contar”

- “CGTP vai repetir 1.º de Maio… com o dobro das pessoas”

- “Maiores de 60 repetem dose da AstraZeneca”

- “FP-25 mataram mais do que as Brigadas Vermelhas”

- “Alterações climáticas mudam o que comemos”

Público:

- “Adeus aos Castros: Cuba abre-se a uma nova etapa do seu “socialismo”

- “Governo reforça apoio às empresas na versão final do Plano de Recuperação”

- “Tensão aumenta: EUA avançam com novas e muito duras sanções à Rússia”

- “Moradas falsas: Justiça pede o levantamento da imunidade a nove deputados”

- “Cinema: Joseph Losey, um cineasta na sombra”

- “Desconfinamento: Sete concelhos travam, e quatro vão ter de fazer marcha-atrás”

Diário de Notícias:

- “Desconfinar a várias velocidades: Costa trava plano em 11 concelhos”

- “Vacina portuguesa à espera do Estado para avançar com testes em humanos”

- “Alertas da primeira mulher presidente de câmara [Maria Odete Isabel]”

- “Conselho de Finanças Públicas arrasa previsão de investimento do Governo e contas do défice”

- “104 mil autotestes à covid vendidos em 13 dias"

- “’Existe na cultura política chinesa um sentimento de superioridade civilizacional’: Francisco Godement, especialista em temas asiáticos”

- “Presidente do SIRESP demite-se”

Jornal de Notícias:

- “Há trinta anos que a taxa de mortes por gravidez não era tão elevada”

- “Sete Concelhos marcam passo. Quatro recuam”

- “Empresa com 2.500 trabalhadores pára após ataques de piratas informáticos”

- “Sporting: Ruben Amorim admite palavrões, mas nega frases do relatório”

- “Parlamento: Oito deputados investigados por darem moradas falsas”

- “Teletrabalho: Fatura da luz aumenta mais de 28 euros”

- “Secundário: Oposição aprova exames de melhoria de nota”

- “Gaia: Plataforma de recolha de cães e gatos custa 1,3 milhões”

- “Georgina: Modelo mostra a sua vida na Netflix”

Inevitável:

- “Carlos Neto, professor da Faculdade de Motricidade Humana à beira da jubilação dá uma longa entrevista ao i:’O medo tomou conta deste país, em casa, nas escolas, na rua, na comunidade’”

- “Desconfinamento: 700 mil jovens voltam às escolas e universidades”

- “Deputados investigados pelo Ministério Público por moradas falsas”

- “Demitiu-se o general Manuel Couto, responsável do SIRESP”

- “MotoGP: Todos os olhos postos em Miguel Oliveira em Portimão”

- “Especiais Oeiras: Município investiu 304.000,00€ na primeira fase de vacinação contra a covid-19”

Correio da Manhã:

- “Crime em Lisboa: Advogada mata por 20 mil euros”

- “11 concelhos castigados fora da nova fase de reabertura”

- “Controlar a pandemia: País a três velocidades no desconfinamento”

- “Deputado suspeito de corrupção nas malhas do caso Marquês”

- “Salgado com número de telefone exclusivo para Sócrates”

- “Bloquista renuncia: Parlamentares dão golpe para ganhar nas ajudas de custo”

- “Famalicão: Homicida de patrão tinha dívidas ao Estado”

- “Prostituição: Menor de 15 anos usada para agradar a cliente”

- “Legislação: PSP vigia produção de canábis medicinal”

- “Leão faz exame em Faro com Rúben na bancada”

- “Benfica: Jorge Jesus tem fé em Everton”

- “FC Porto: Conceição pede esforço a dragões”

Negócios:

- “Bancos proibidos de vender dívida de grandes acionistas”

- “Entrevista a Luís Aguiar-Conraria [economista]: ‘Esta não é a altura de regatearmos esforços para aguentar o barco’”

- “Finanças Públicas: Governo afasta subida de impostos para pagar a crise”

- “Alterações às regras do leilão atiram de novo 5G para tribunal”

- “Desconfinamento avança, mas 11 concelhos ficam para trás”

- “Programa Apoiar alarga candidaturas e já deu apoios de 1.000 milhões”

- “Estafetas de entregas de comida: necessários e mal pagos”

- “Quantos modos humanos de amar são possíveis?”

- “Prémio Nacional de Sustentabilidade: António Guterres Personalidade do Ano”

O Jornal Económico:

- “’Não é possível salvar todos os setores’, Manuel Caldeira Cabral, ex-ministro da Economia”

- “Salário e plano da TAP põem em risco gestor alemão como novo CEO”

- “’Operação Marquês’ só chega à Relação em 2022 e decisão final fica para 2027”

- “Eficiência energética: O investimento empresarial no futuro sustentável”

- “Cidades do futuro: Transformação urbana de olhos postos no futuro pós-pandemia”

- “Sustentabilidade: Plástico de uso único deverá acabar até 2025, segundo o Pacto Português”

- “Agroindústria: Valouro exporta dois milhões de ovos por semana para a Mongólia”

- “Turismo: Amorim e Vanguard querem golfe e BeachClub na Comporta em 2022”

- “Covd-19: Desconfinamento avança na segunda-feira, mas 11 concelhos ficam para trás”

- “Banca: ‘A minha sentença é desproporcional’, diz João Rendeiro, ex-presidente do BPP”

- “Programa de Estabilidade: Governo projeta menos crescimento económico e mais défice, mas ‘sem austeridade’”

- “Retoma da economia suspensa pelos atrasos no processo de vacinação”

A Bola:

- “Amorim desmente árbitro: Treinador garante não ter dito a Rui Costa a frase que sustenta castigo de 15 dias”

- “Farense-Sporting: Teste ao líder”

- “Benfica: Quatro prémios individuais a coroar um março perfeito”

- “FC Porto: Nanu ameaça o lugar de Manafá”

- “Liga: Madeirenses em aflição: as memórias de quem conheceu a glória ao serviço de Marítimo e Nacional”

- “Liga Europa: Bruno Fernandes e Paulo Fonseca nas meias”

Record:

- “Palhinha na mira do dragão: FC Porto vai juntar-se a Benfica no ataque ao caso do amarelo de médio”

- “Farense-Sporting: Jogo de Faro será decisivo na tomada de posição portista”

- “Benfica: Taarabt no mercado”

- “Gil Vicente: Lucas Mineiro vai a jogo”

- “FC Porto: Grujic quer ficar”

- “Belenenses: Petit sondado para renovar”

- “MotoGP: Márquez aposta em Oliveira”

O Jogo:

- “Velocidade furiosa: Jogo do FC Porto na Choupana pode levar Sérgio a bater Eriksson com cem vitórias em menos de dois jogos”

- “Farense-Sporting: Rúben líder também nos castigos”

- “Benfica: Laboratório perdeu peso”

- “Braga: Época mais memorável ao alcance”

- “Boavista-P. Ferreira: Jesualdo: ‘Existe um VAR, árbitros e as coisas não têm lógica’”

- “Moto GP: ‘Não temos de repetir o resultado do ano passado’, Miguel Oliveira”

- “Desconfinamento: ‘Não haverá adeptos nos estádios’, diz Costa”