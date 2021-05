Correio da Manhã:

- “Banca entrega Benfica a Vieira: Líder das águias apertado no parlamento”

- “FC Porto-Farense (5-1): Pressão até ao fim”

- “’Ficaríamos ofendidos se não preparassem a festa’, Amorim assume candidatura ao título”

- “Jesus acredita no 2.º lugar”

- “Sistema de avaliação revolta função pública”

- “Finanças travam proposta: Sindicatos prometem reagir. Já há uma greve marcada”

- “Doentes hospitalizados: Sintomas da covid-19 duram meio ano”

- “Morte no aeroporto: Inspetores do SEF condenados a prisão”

- “Avaliação: Maioria dos juízes recebe ‘muito bom’”

- “Continua em choque: Mãe da bebé do carro fortemente medicada”

- “Arrancaram-lhe as unhas: Torturam colega na sala de aulas”

Público:

- “PRR tem 92 milhões para reabilitar e legalizar lares clandestinos de idosos”

- “Luís Filipe Vieira: ‘Segundo maior devedor [do Novo Banco]? Isso até me assusta’”

- “Proposta Biden: Europa dividida sobre os 21% de IRC mínimo das empresas”

- “Morte de Ihor: Inspetores do SEF com penas de sete e nove anos de prisão”

- “Outras Odemiras: Mariscadores imigrantes sem condições sanitárias”

- “Segunda carta aberta: Militares voltam a atacar Macron: ‘Cobardia’ e ‘perversão’”

- “A revista da oposição ‘A Seara Nova’, símbolo da resistência, faz cem anos”

- “Dia D para Alvalade: Como o Sporting ‘inventou’ a festa do Marquês”

- “Porto goleia o Farense por 5-1 e adia título”

Jornal de Notícias:

- “Estado recusa metade das candidaturas a cuidador informal”

- “Vieira: ‘Tenho outros negócios, uma boa reforma. Vivo bem’”

- “Fome de golos [FC Porto 5-1 Farense] adia banquete do Leão”

- “Ruben Amorim: ‘Tínhamos 3% de hipóteses de ganhar o título”

- “Jorge Jesus: ‘Esta época nunca será positiva’”

- “Inspetores do SEF condenados a sete e nove anos pela morte de Ihor”

- “Gaza: Receios de nova guerra e dezenas de vítimas palestinianas”

- “Economia: Marcelo quer ouvir CEO de empresas milionárias”

- “Póvoa de Varzim: Camisolas poveiras garantem empregos”

- “Famalicão: Paulo Cunha desiste de terceiro mandato”

Diário de Notícias:

- “Ihor. Sentença: ‘Os senhores tiraram a vida a uma pessoa e arruinaram a vossa’”

- “Violência em Jerusalém. Vem aí a terceira intifada?”

- “Pedro Santana Lopes: Há mais de 40 anos a ‘andar por aí’”

- “Família Coxi para André Ventura: ‘Foi-lhe movido um processo e veio aqui dizer que faria tudo de novo?’”

- “Luís Filipe Vieira: Presidente do Benfica diz que não foge e promete pagar ao Novo Banco”

- “Primeiro-ministro Hichem Mechichi: ‘Chegou o momento de a revolução democrática trazer bem-estar económico e social à Tunísia’”

- “São José Lapa: Meio século de teatro e cidadania”

- “Sporting: Amorim fala de mais um jogo a sofrer e como ficaria ofendido, se não preparassem já a festa”

Inevitável:

- “TAP avança com pedido de insolvência da Groundforce”

- “Duas semanas para acabar de vacinar maiores de 60 anos”

- “Entrevista a Paulo Marcos, presidente do SNQTB, no dia em que arranca o protesto dos bancários: ‘Os até 150 trabalhadores a despedir do Santander são apenas a ponta do icebergue’”

- “O turismo das vacinas: ‘Praias, caraíbas, mojitos e vacinas. Tudo num só lugar’”

- “Caso Ihor. Inspetores condenados a sete e nove anos de prisão”

- “Luís Filipe Vieira no Parlamento. ‘Tenho outros negócios, vivo bem’”

- “Santana candidata-se 20 anos depois e até já tem casa na Figueira”

- “Insultos de Galamba. Matos Fernandes diz que assunto está encerrado”

- “11 de maio de 1938. Uma operação para pôr os patifes na ordem”

Negócios:

- “Margrethe Vestager, vice-presidente da Comissão Europeia: ‘Estou a fazer figas’ para um acordo sobre os impostos digitais”

- “Novo Banco: Vieira diz que não foi ajudado, mas auxiliou Salgado”

- “Comércio: Exportações para fora da UE sobem mil milhões face ao pré-covid”

- “Aviação: TAP avança com insolvência da Groundforce”

- “Banca: Moratórias em risco são 2% do total no BPI”

- “Radar África: Justiça angolana está a caminhar sobre gelo fino”

A Bola:

- “Sporting-Boavista: Já lhe sente o gosto”

- “’Vão ser mais duas horas de sofrimento’, Rúben Amorim”

- “FC Porto-Farense (5-1): Dragão não entra em festa alheia”

- “Nacional-Benfica: Pela honra e por Seferovic”

- “Luís Filipe Vieira ouvido no parlamento durante quase cinco horas”

O Jogo:

- “FC Porto-Farense (5-1): Dragão vende cara a coroa: Portistas goleiam, consolidam segundo lugar e adiam da entrega das faixas aos leões”

- “Sporting-Boavista: Título rende 6 M€ em prémios”

- “Rei dos frangos salvou Vieira”

- “Nacional-Benfica: ‘Há quem não vá ganhar nada’, Jorge Jesus”

- “Braga: Paulinho na origem da queixa: Adeptos consideram decisiva a perda do ponta de lança”