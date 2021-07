Público:

- “Lítio em Portugal: Uma bênção ou uma maldição?”

- “Falta de meios das forças de segurança ameaça nova ligação Tânger-Portimão”

- “Rede elétrica: Apagões em vários concelhos e 112 afectado em Lisboa”

- “Reportagem: Como o sistema judicial está sob ataque na Eslovénia”

- “Tiago Barbosa Ribeiro: ‘Arrendamento acessível é a prioridade n.º 1 no Porto’”

- “Nelas: Câmara multada por identificar infectados com covid-19”

- “Mariana Mortágua: O grande inquérito ainda não acabou. Deputada analisa as principais comissões de inquérito da AR”

- “Telma Monteiro: ‘Digam-me que não sou capaz e eu atrevo-me’”

Jornal de Notícias:

- “Ordem dos Médicos acredita que vacinação das crianças vai avançar”

- “’Droga do riso’ à venda sem controlo em bares e discotecas clandestinos”

- “Emigrantes contam como se desconfina”

- “Entrevista JN/TSF – Jorge Moreira da Silva: ‘Não se negoceia com um partido racista’. Ex-ministro do PSD critica Chega”

- “Portugal profundo sem filhos: Há 28 freguesias onde não nasce ninguém desde 2016”

- “Urbano: A fuga do Porto e Lisboa para os meios pequenos”

- “Música: Por onde andam os grupos que fizeram furor nos anos 90”

- “Benfica: Luís Filipe Vieira ataca MP e avança com recurso”

- “Reportagem: Sonho de ser cabeleireiro leva muitos a mudar de profissão”

Diário de Notícias:

- “Reportagem na Base das Lajes: Os Açores serão sempre de grande valia para a América”

- “Ex-Hospital Militar de Belém: Exército confirma morte de 12 doentes por covid-19”

- “Astronauta detentor do recorde norte-americano de caminhadas no espaço à conversa com o DN”

- “Algarve espera que agosto seja ponto de viragem para o turismo”

- “Brasil: Irá a ‘terceira via’ vingar? Lula e Bolsonaro desvalorizam, mas eleitores estão indecisos?”

- “Olímpicos: Triatletas lusitanos entram hoje em campo nos Jogos”

Correio da Manhã:

- “Relatório: PSP dispara 617 balas para travar festa. Inquérito do Sporting visto à lupa”

- “Aliança de Vieira e Americano para controlar Benfica”

- “Seixal. Homem baleado deixado à porta do hospital”

- “Pandemia: Número de mortes iguala março”

- “Acidente de avião em França apaga Portugal”

- “Marcelo no adeus a bombeiro de Vinhais”

A Bola:

- “Entrevista: ‘Podemos voltar a ter uma grande época’. Confiança de Pedro Porro para 2021/2022”

- “Benfica: ‘O Benfica é mais do que um clube’”

- “FC Porto: Dragão mostra a cara”

- “Taça da Liga: Belenenses SAD eliminado”

Record:

- “Sporting. Jovane. ‘Quero ser um titular indiscutível’”

- “FC Porto. Pepe dá a mão a Fábio Cardoso’”

- “Cecília Meireles e Vieira. ‘Tentou-se utilizar um clube como escudo’”

O Jogo:

- “Sporting. Tiago Tomás. ‘Braga será como os jogos europeus’”

- “FC Porto: ‘Reinildo tem uma rotação acima da média’”

- “Tóquio 2020: Um diploma… e um chumbo”

- “Benfica: Exigência de Jesus agrada a Meité”