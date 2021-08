Público:

- "Congresso do PS: Marta Temido foi protagonista improvável, numa reunião morna"

- "Comboios da CP arriscam parar por greve dos trabalhadores da limpeza"

- "Justiça: Serão precisas quotas para os homens nos tribunais?"

- "Arqueologia: Conímbriga tem um anfiteatro à espera de ser descoberto"

- "Crise: Proveitos do setor leiteiro não beneficiam os produtores"

- "Afeganistão: Portuguesas não desistem de resgatar 258 afegãos"

- "150 anos 'Um riso que peleja.' As Farpas de Eça e Ramalho"

- "Entrevista: 'E porque não empregar pessoas ciganas?'"

Jornal de Notícias:

- "Rui Moreira com maioria absolutíssima no Porto"

- "Dragão voa, campeão tropeça"

- "Notícias Magazine: O vírus abriu-lhes as portas ao negócio"

- "Proteção: Figura do padrinho civil cai a pique durante a pandemia"

- "Violação: Apanhadas na rua 361 pessoas infetadas com covid-19"

- "PS: Costa pisca o olho à Esquerda em congresso marcado pela unidade"

- "Afeganistão: EUA matam dois dos terroristas responsáveis por atentado"

- "Urbano: A importância da tecnologia 5G na gestão das cidades"

Diário de Notícias:

- "Governo triplica valor das bolsas de mestrado"

- "Congresso do PS: As 5 lições da pandemia e o alerta de Costa: 'Há que arregaçar as mangas'"

- "Joel Neto: 'Se os ricos nos descobrem, os Açores ficam inabitáveis'"

- "Sondagem DN/JN/TSF: Moreira com maioria mais do que absoluta nas intenções de voto no Porto"

- "Notícias Magazine: Negócios que a pandemia abriu"

- "Vacinação: O que vai ficar para a história da liderança de Gouveia e Melo"

- "Lay-off: Autoeuropa e Stellantis adiam regresso à produção"

- "Afeganistão: EUA matam alvos do ISIS-K. Al-Qaeda à procura de um Messias"

- "Mats Wilander: 'Djokovic é o melhor de todos os tempos no ténis'"

Correio da Manhã:

- “Operação Montebranco: Esquema oculto lava 120 milhões. Maior rede de branqueamento de capitais em Portugal”

- “Pandemia: Subsídio de isolamento por covid custou 80 milhões de euros”

- “Famalicão 1-1 Sporting: Campeão tropeça em jogo de loucos”

- “FC Porto 3-0 Arouca: Dragão domina e regressa às vitórias”

- “Benfica mantém David Luís em aberto”

- “Penafiel: Mata mulher à facada e confessa ao filho”

- “Lisboa: PSP dispersa a tiro jovens que atiraram pedras a polícias”

- “Penacova: Condutor de 97 quer renovar carta”

- “Congresso do PS: Marta Temido já é militante socialista”

- “Costa irrita-se com Pedro Nuno Santos”

- “Vidas de verão: Georgina prepara nova vida em Manchester com Ronaldo”

A Bola:

- “Sinal amarelo: Campeão escorrega pela primeira vez na nova época”

- “Benfica – Tondela: Conselho de Disciplina castiga Taarabt até outubro”

- “Seferovic chamado, Radonjic à espreita”

- “Ronaldo regressa como o mais bem pago em Inglaterra. Juve perde primeiro jogo sem ele…”

- “FC Porto 3-0 Arouca: Dragão vota a sorrir”

- “Futebol feminino Supertaça: Benfica 0-2 Sporting. Leoas festejam de novo”

Record:

- “Famalicão 1-1 Sporting: Duro de roer. Campeão mantém enguiço e cede primeiros pontos”

- “FC Porto 3-0 Arouca: O dia dos estreantes. Uribe, Taremi e Marçano marcam pela primeira vez em 21/22”

- “2-0 ao Benfica: Leoas erguem a supertaça”

- “Benfica-Tondela: Benfica pode ser hoje líder isolado. Jorge Jesus faz votos para o fecho do mercado”

O Jogo:

- “’Fama’ anima clássico: A uma jornada da visita a Alvalade, dragões atestaram o depósito e leões derraparam com o cliente habitual”

- “Armando Evangelista criticou o árbitro”

- “Otávio e a chamada à seleção: ‘Vou dar tudo’”

- “Matheus Nunes hesita entre Portugal e o Brasil”

- “Benfica-Tondela: Jesus pede reforços: ‘Que entre quem escolhemos há um mês’”

- “Benfica-Sporting: Leoas levam supertaça”

- “Braga-V. Guimarães: Dérbi sob o sonho da ‘sexta’”

- “Liga Bwin: Vizela 1-1 Boavista”