- “Legislativas 2022: Costa e Rio no tudo por tudo”

- “Especialistas ingleses exigem acesso imediato a todos os dados das vacinas”

- “Maria de Fátima Bonifácio e a Educação para a Cidadania: ‘Se há domínio privativo da família é o desenvolvimento sexual dos filhos’”

- “Fernando Teixeira dos Santos: ‘Vamos precisar de cerca de 290 anos para atingir a média europeia’ – ‘Desde que foi para Paris, nunca mais falei com Sócrates’”

- “Horta Osório refugiou-se na Comporta”

- “Isabel Moreira: ‘O momento de atirar a toalha ao chão do PC e do BE é incompreensível’ – ‘Cresci sempre com medo de perder o meu pai’”

- “Valor de bens apreendidos a suspeitos pelo MP aumentou 18 vezes em 2020”

- “Ucrânia: Crise entre a Rússia e a NATO arrasta-se com mais promessas de negociação”

- “Vacina contra a covid: Um terço das crianças com cinco anos com primeira dose”

- “Atrasos: Perda de rentabilidade ensombra leilões solares”

- “Reportagem: Uma corrida nas ruas a correr o risco da covid”

- “Caso Selminho: Rui Moreira absolvido por ‘manifesta falta de prova’”

- “Maria Ondina Braga: O centenário de uma escritora que ‘nasceu’ há 90 anos”

- “Suécia: O que o mar dá está a transformar a gastronomia”

- “Saúde vai pagar milhões em consultas e cirurgias às misericórdias do Norte”

- “Tribunal absolve Rui Moreira no caso Selminho ‘por manifesta falta de prova’: ‘Fui condenado em praça pública. Hoje fez-se justiça’”

- “Liga: Benfica leva três pontos de Arouca com exibição pobre”

- “Partidos respondem sobre alterações climáticas”

- “Legislativas: Há 316 mil inscritos para votar amanhã”

- “Ex-diretor do SIS julgado por burla milionária”

- “Crescimento da easyJet sustenta-se no Porto e na Madeira”

- “Ambiente: Câmaras resgatam rio Leça da poluição”

- “Gerês: O fotógrafo que salva lobos da extinção”

- “Adjudicação de contratos e obras públicas atinge peso recorde na economia”

- “Campanha vai a meio e PSD aproxima-se do PS. Rio tenta acelerar contra Costa”

- “Perfil de deputado: Homem de meia-idade, advogado ou professor”

- “Covid-19: Portugal vive ‘onda sobre onda’ e pico é imprevisível”

- “Geopolítica: Sorrisos amarelos e uma exigência ‘inaceitável’ no diálogo russo-americano”

- “Futebol: Benfica regressa às vitórias e vence em Arouca (0-2)

- “Shakespeare: O cinema gosta do seu teatro”

- “Brunch com… Nuno Rente: Um aficionado dos cavalos que quer uma medalha olímpica 100 anos depois da primeira”

- “Reinventar Portugal: Alexandre Meireles: ‘Menos burocracia nas candidaturas aos fundos’, pede presidente da ANJE”

- "Contribuintes pagam 'buraco' de Vieira"

- "Rendeiro entrou no tribunal a tossir"

- "Combustíveis sobem quatro vezes em 24 dias"

- "Rosa Mota em campanha pelo PS chama 'nazizinho' a Rio"

- "Rui Moreira absolvido do caso Selminho"

- "Médico acusado por deixar bebé em agonia"

- "Gang de cadastrados: Judiciária adia detenção para evitar reféns"

- "Arouca 0 Benfica 2: Vencer sem convencer"

- "Paulo Gonçalves irritado com Rui Costa"

- "Leão de Rúben recebe arsenalistas sem Carvalhal no banco"

- "Águias regressam aos triunfos com exibição sofrível - Comboio a vapor"

- "Sporting: 'Ajudei a justificar um castigo' - Amorim arrependido pede reparo a Nuno Santos"

- "Feddal entra no onze, Matheus Reis sobe no terreno"

- "'Vamos com a ambição de sempre' - Carvalhal substituído por João Mário no banco"

- "Tribunal confirma condenação a Rafael Leão"

- "Ricardo Oliveira apresenta candidatura na terça-feira"

- "Dois milhões de euros separam Rúben Semedo [do FC Porto]"

- "Águia voa baixinho, mas regressa às vitórias - Darwin e Ramos salvam a noite"

- "Amorim quer manter o pleno contra ex-equipa - 'Só ganhamos se estivermos no máximo'"

- "Técnico toma posição sobre castigo a Nuno Santos: 'não vi gesto obsceno e ele disse-me que nada fez'"

- "Leão tem de pagar 16,5 milhões"

- "FC Porto - Rúben Semedo avança"

- "Vlachodimos e depois a dupla Grimaldo/Ramos salvaram os pontos em mais um jogo fraco - Deslize evitado"

- "Edwards é questão de dias [no Sporting]"

- "FC Porto - Gregos abrem a porta [para saída de Rúben Semedo]"

- "Gorré tramou o Paços"