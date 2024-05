Já o fogo de artifício tinha iluminado o Marquês de Pombal, vestido esta noite de branco e verde, quando Coates pegou no microfone para agradecer ao colegas, ao clube e aos adeptos pelo ano "inacreditável" do Sporting.

"Nós somos campeões. Obrigado pelo apoio, este ano foi inacreditável para todos nós. Quero agradecer a todos os meus companheiros, a todos os que trabalham na academia, no estádio. Obrigado a todos vocês".

Foi Coates a chamar o mister Rúben Amorim, que tomou a palavra ao som de cantigos de "fica Amorim".

Primeiro brincou: "vamos despachar isto que tenho um avião para apanhar amanhã bem cedo". Mas depois deixou a confirmação em tom de desafio: "disseram que só ganharíamos campeonatos de 18 em 18 anos, (...) dizem que jamais seremos bicampeões outra vez. Vamos ver!"

Assim Amorim responde aos anseios dos sportinguistas, confirmando a sua permanência ao comando dos leões.

O treinador já havia, no entanto, levantado o véu sobre esta questão.

A minutos de o autocarro do Sporting sair em direção ao Marquês de Pombal, em Lisboa, o treinador dos leões prestou breves declarações à imprensa e deixou pistas sobre o seu futuro.

É uma felicidade enorme", começou por dizer Rúben Amorim, visivelmente feliz com a conquista do campeonato. Questionado sobre se ficaria ou não no clube respondeu "tenho contrato e sou treinador do Sporting".

Contou que viu o jogo do Famalicão com o Benfica com os jogadores enquanto jantavam e "correu tudo bem".

Rúben Amorim considerou que este campeonato é diferente, recordando as restrições existentes em 2021, em tempo de Covid.

Mas, mais importante que o passado, foram as palavras de futuro. "Desta vez teve tudo isto [adeptos, estádios cheios, competições europeias] e agora é tentar o terceiro".

Questionado sobre se as "pazes ficam feitas", Amorim sorriu e disse que sim. Hoje, até o filho mais velho vai para os festejos para o Marquês.

O Sporting sagrou-se no domingo campeão português de futebol pela 20.ª vez, beneficiando da derrota do Benfica na visita ao Famalicão, por 2-0, na 32.ª jornada da I Liga, para chegar ao título.

Com este resultado, o Sporting, que no sábado venceu em casa o Portimonense (3-0), volta a conquistar o título, depois do último em 2020/21, somando 84 pontos, mais oito do que o Benfica, quando estão apenas duas jornadas por disputar.