Títulos dos jornais de hoje:

Visão:

- “Os truques e esquemas para fazer fortunas”

- “Especial ambiente: Como as empresas ganham a reduzir a pegada ecológica”

- “Saúde: Os tratamentos inovadores para vencer a dor”

Sábado:

- “Os luxos, as vigilâncias, a prisão: Como vive o clã Berardo e como escondeu o património”

- “Investigação: Empresa americana domina a produção de frutos vermelhos em Odemira”

- “Entrevista a Nuno Palma: ‘Comunismo é tão nojento quanto o fascismo’”

- “Insetos para consumo humano vão estar à venda: Chakall cozinhou para nós uma sobremesa feita de grilos”

Correio da Manhã:

- “Vieira suspeito de desviar milhões do Benfica: Investigado por lavar luvas do futebol em negócios privados”

- “Pandemia: Mais concelhos com recolher obrigatório: Novas restrições em vigor já este fim de semana”

- “Crime no Algarve: Mulher carbonizada e marido é detido”

- “Universidade do Porto: Professor recusa entregar exame a aluna ‘destapada’”

- “Turista de 23 anos: Amante de viagens morre no México”

- “Empréstimos: Plano suaviza fim das moratórias”

- “Loures: Homicida em fuga preso com identificação falsa”

- “Função pública: Segurança Social vai perder 600 pessoas”

Público:

- “Vieira suspeito de montar esquema para desviar dinheiro do Benfica”

- “Covid-19: Peritos pedem ao Governo menos falhas na comunicação”

- “Caso Tancos: Ex-ministro tem agora a defesa de quem o acusou”

- “Caxias: MAI já não vai usar prisão para instalar imigrantes”

- “Trabalho no interior: Função pública pode acumular ajudas de custo com mais férias”

Diário de Notícias:

- “Multas de trânsito mais caras fazem subir encaixe do Estado em 22%”

- “4.ª vaga: Mentiras e recusa de testagem agravam cadeias de transmissão”

- “Luís Filipe Vieira: Mantém-se presidente do Benfica mesmo na prisão"

- "Autárquicas: ‘Amadora merece romper com insegurança’, diz Suzana Garcia"

- “Forças Armadas: Portugueses confiam, diz novo estudo”

- “Cristina Siza Vieira: ‘O que detesto? Bajulação, arrogância e paternalismo’”

Jornal de Notícias:

- “Vieira suspeito de desviar dinheiro em negócios do Benfica”

- “1,65 milhões de certificados emitidos numa semana”

- “Covid-19: Subida da incidência obriga a mudar escala matriz de risco”

- “Pandemia: Quarta vaga do vírus tira 1,5 mil milhões à economia”

- “Inglaterra 2-1 Dinamarca: Euro 2020: Penálti polémico acaba com sonho nórdico”

- “Trânsito: Multas são a única receita não fiscal do Estado a subir”

- “Norte: Judiciária desmantela rede de tráfico de armas”

Inevitável:

- “Benefícios pessoais tramam presidente do Benfica”

- “Autárquicas: Goucha faz furor na apresentação de Suzana Garcia”

- “Bilionários na corrida ao espaço”

- “Covid-19: Há mais concelhos com todas as regiões no vermelho”

- “João Leão promete caminho sustentável sem austeridade”

- “Partidos reagem à detenção de Vieira: ‘Não há cidadãos intocáveis”

- “Bloco quer que Governo desclassifique documentos militares até 1975”

Negócios:

- “Repsol vai investir 657 milhões em Sines”

- “Negócios de 100 milhões de Vieira põem pressão na emissão do Benfica”

- “Máximos em bolsa estão a atrair novos investidores”

- “Fiscalidade: Governo admite mexer no IMI para “melhorar a incidência” do imposto”

- “Previsões: Portugal leva mais um ano do que a UE a recuperar o PIB”

- “Carbono: Taxa sobre importações rende 10 mil milhões por ano”

- “Agências de viagens já pagaram 31 milhões em reembolsos”

A Bola:

- “Vieira em xeque, Benfica em choque”

- “Presidente detido por suspeitas de crime de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, fraude fiscal e branqueamento”

- “Tiago Vieira (filho), José António dos Santos (empresário e maior acionista privado do Benfica) e Bruno Macedo (advogado e agente de jogadores) também sob custódia”

Record:

- “Acusado de roubar o Benfica: Luís Filipe Vieira detido numa operação policial sem precedentes”

- “Crimes envolvem negócios de mais de 100 M€”

- “Direção afasta-se de Vieira e não se demite”

- “Rui Costa na linha de sucessão”

- “Sporting: Rúben Vinagre faz hoje exames médicos”

- “Euro’2020: Ingleses na final: Penálti polémico dá vitória”

O Jogo:

- “O dia em que Vieira foi detido: Presidente do Benfica passa a noite nos calabouços da PSP e é ouvido hoje pelo juiz Carlos Alexandre”

- “FC Porto: ‘Estava ansioso por este momento’, reforço Pepê começou finalmente a trabalhar com Sérgio Conceição”

- “Inglaterra-Dinamarca (2-1): De volta a Wembley 55 anos depois”

- “Sporting: Mais de 60 dias de castigo para Varandas”

- “Braga: ‘Somos capazes de fazer melhor’, Abel Ruiz parte para a nova época cheio de certezas”

- “Rio Ave: Tarantini sai e assume mágoa”