Correio da Manhã:

- “Despedimentos somam 90 milhões de euros: José Mourinho sai do Tottenham e saca mais uma indemnização milionária”

- “Super Liga de ricos ameaça futebol português”

- “Milhares celebram primeiro dia da nova abertura”

- “Ivo Rosa considera razoável mãe beneficiar José Sócrates: Operação Marquês. Maria Adelaide dá ao filho e nada à neta”

- “Marcelo quer criminalizar enriquecimento injustificado: Presidente pressiona partidos”

- “Almeirim: Mulher atingida a tiro por homem rejeitado”

- “Póvoa de Santa Iria: Criança de seis anos morre em queda de 7.º andar”

- “Porto: Casais acusados por comprarem 4 bebés”

- “Descida de Taxas: Juros da casa ficam ainda mais baratos”

- “Raças Autóctones: Burros em risco de extinção”

Público:

- “Marcelo pressiona PS e Governo a aprovar lei do enriquecimento ilícito”

- “A ‘Superliga’ dos 12: Os ricos querem jogar sozinhos, mas está tudo contra”

- “É preciso contratar mais 1.700 profissionais de saúde para a campanha de vacinação em massa”

- “Vítimas em silêncio: Em 2020, a CITE recebeu zero queixas de assédio sexual”

- “Entrevista: ‘Será preciso aumentar os impostos para pagar a dívida’ [Susana Peralta]”

- “Ciência: Pequeno helicóptero da NASA voou em Marte”

- “Futebol: Adeus, Tottenham. José Mourinho perdeu o toque?”

- “Alemanha: Pela primeira vez, Os Verdes têm candidata a chanceler: Annalena Baerbock”

- “Espetáculos: Dupla de coreógrafos Jonas & Lander abre Festival Dias de Dança com ‘Bate Fado’”

Jornal de Notícias:

- “Fuga a notificações judiciais deixa 15 mil pessoas a viver à margem da lei”

- “Desconfinamento enche ruas e ‘shoppings’”

- “Criminalização do enriquecimento ilícito na mão de PS e PSD”

- “Transportes: Comboio de alta velocidade acaba com ponte aérea Porto-Lisboa”

- “Incendiário: Confessa gostar de ver o mato a arder e bombeiros em ação”

- “Empresa de Barcelos salva 74 postos de trabalho em Celorico de Basto”

- “Paredes: Autarquia quer manter resgate da concessão da água”

- “Tottenham: Saída vale quarto ‘jackpot’ inglês a José Mourinho”

- “UEFA: Comité decide sanções que podem beneficiar dragões”

- “FC Porto: Campeão projeta mais-valias de 38 milhões”

- “Cultura: Câmara e Estado pagam obras no Coliseu da Invicta”

Diário de Notícias:

- “Rede de emergência: Governo negoceia mais seis meses com Altice”

- “Desconfinar, mas devagar. Lisboetas voltam à rua com precaução”

- “André Martins: ‘Os ecologistas são de esquerda’. Entrevista ao ‘verde’ que é a aposta da CDU para manter Setúbal”

- “Plano Ferroviário Nacional: Comboio vai chegar a todos os distritos e cidades com mais de 20 mil habitantes”

- “Portugal entre os países onde a covid trouxe mais faltas ao trabalho”

- “Cimeira ibero-americana será fundamental para evitar que pandemia resulte numa nova década perdida”

- “Fundos europeus para a economia do mar são uma gota de água. CIP pede visão”

- “Todos contra a Superliga: Da ameaça da UEFA à reprovação política”

Inevitável:

- “[Bastonário da Ordem dos Advogados]: ‘O país já está a arder no fogo da corrupção’”

- “Doze clubes querem criar Superliga europeia e provocam terramoto futebolístico”

- “José Mourinho, o ‘rei’ das indemnizações”

- “Um pequeno voo para um helicóptero em Marte”

- “Covid-19: Turmas 14 dias em casa em caso de infeção confirmada”

- “Carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho e pensões não diminuiu”

- “Ferrovia: Governo arrancou com revolução sobre carris”

- “Censos: ‘Só as migrações poderão traduzir um reequilíbrio’, diz demógrafa”

- “Dono do Jamaica, Tokyo e Europa revela como vai ser a nova vida do Cais do Gás”

Negócios:

- “Moratórias bancárias com imposto suspenso”

- “Três meses de Biden na Casa Branca: Biliões em estímulos sem medo dos mercados”

- “UEFA e 12 clubes ricos travam guerra milionária”

- “Teletrabalho decidido a três velocidades. O que pode mudar?”

- “Comunicação: Nos reduz a zero valor da posição na Sport TV”

- “Ferrovia: Logística exige melhorias no transporte de mercadorias”

- “Indústria: Empresas acham que recuperação vai levar mais de um ano”

- “Radar África: Emirados cedem a Lourenço e forçam Isabel dos Santos”

Record:

- “Benfica tenta Superliga: Vieira quer vaga para encaixar milhões”

- “Águia tem concorrência por Beto: Emblemas das principais ligas atentos”

- “Sporting: Tiago Tomás espreita o onze”

- “FC Porto: Pinto da Costa: ‘Título ficou mais difícil depois de Faro’”

- “Entrevista Joaquim Evangelista: ‘Sindicato não pode ser oportunidade de negócio’”

- “Mourinho despedido: Saída do Tottenham rende cerca de 20 M€”

O Jogo:

- “Super terramoto: Presidente da UEFA implacável com fundadores da Superliga ameaça expulsá-los já”

- “FC Porto: ‘Título? Depois de Faro será mais difícil…’, Pinto da Costa não atira a toalha, mas ironiza com a hipótese de ser campeão”

- “Sporting: Amorim quer um ‘abre latas’”

- “Benfica: Segundo lugar exige ‘milagre’”

- “Inglaterra: Mourinho no mercado”

A Bola:

- “Wanted Dirty 12: Mundo do futebol (e não só) une-se contra os clubes que criaram a Superliga Europeia”

- “Grandes clubes portugueses mostram-se solidários com UEFA”

- “Vários treinadores e futebolistas (até alguns que representam emblemas fundadores) manifestam-se contra”

- “Afastá-los de imediato da Liga dos Campeões é hipótese (que beneficiaria o FC Porto) remota, mas não descartada”

- “Ceferin fala em ‘indomáveis patifes’ e garante que jogadores utilizados na prova serão ‘banidos de Europeus, Mundiais e seleções’”