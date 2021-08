Veja todas as capas de jornais e revistas aqui

- “Os judeus perseguidos pela PIDE”

- “Interesses imobiliários abrem guerra em tesouro do Guincho”

- “Andámos a comer algas do pequeno-almoço ao jantar e gostámos”

- “O novo apelo do interior de Portugal”

- “Entrevista: Tozé Brito abre o livro da vida aos 70 anos”

- “Afeganistão: O grande desastre americano”

- “Ensaio: Manifesto socialista de Piketty”

- “Onda de fogos castiga Algarve e Alentejo: Dois feridos no combate em Odemira”

- “14 cães mortos em abrigo ilegal”

- “Benfica-PSV (2-1): Águia ganha vantagem”

- “Pandemia: Máscaras obrigatórias até setembro”

- “FC Porto: Dragão garante lateral Wendell”

- “Recupera de lesão: Nuno Mendes volta ao onze do Sporting”

- “Afeganistão: Violência brutal no regresso dos talibãs”

- “Atendimento: Filas à espreita nas Lojas de Cidadão”

- “Acesso à Universidade: Mais de 54 mil na corrida ao Ensino Superior”

- “Matou família: Português arrisca prisão perpétua na Suíça”

- “Livros escolares contam para IVAucher sem perder dedução de despesa no IRS”

- “Afeganistão: Taliban matam três manifestantes no primeiro grande protesto. As novas caras na cúpula do poder”

- “Covid-19: Governo volta a desaconselhar todas as viagens ‘não essenciais’”

- “Imigração: Só 4% dos estrangeiros em Portugal podem votar”

- “Diplomacia: UE vai ajudar no controlo de fronteiras com Bielorrússia”

- “Teatro D. Maria II: Pedro Penim sucede a Tiago Rodrigues como escolha ‘natural’”

- “Palenteologia: Equipa portuguesa descobre réptil marinho com 72 milhões de anos em Angola”

- “Liga dos Campeões: Benfica em vantagem no play-off ao impor a primeira derrota da época ao PSV”

- “Bispo processa paroquianos e GNR por boicotarem missa”

- “Benfica 2-1 PSV: Gritos de vitória e sofrimento”

- “UEFA: Paços procura derrubar um gigante inglês na Mata Real”

- “Libertadores: Palmeiras de Abel elimina S. Paulo e chega às meias-finais”

- “Governo forçado a manter máscara obrigatória pelo menos até 12 de setembro”

- “Parlamento: Quatro deputados sem faltas em dois anos”

- “Justiça: Mãe esfaqueia filho por não largar os videojogos”

- “Porto: Confusão na Rua do Almada com 24 obras em simultâneo”

- “Incêndios: Morte de 14 animais em canil ilegal investigada”

- “Afeganistão: Talibãs fazem crianças reféns e agridem mulheres”

- “Efeito covid: Ansiedade, solidão e depressão atingem mais as universitárias”

- “Afeganistão: Para lá do caos da fuga, que portas se abrem (ou fecham) aos afegãos?”

- “Pedro Calado: ‘Sou alvo de uma campanha eleitoral suja’ no Funchal”

- “Contra a escola mínima: Famílias numerosas pedem revisão dos programas”

- “Pedro Penim no D. Maria II: ‘Este teatro é uma casa com história, porém cheia de futuro’”

- “Aviação. Voos neste arranque de verão foram metade dos que houve em 2019”

- “Unilabs fechado: ‘Task force’ diz que houve quebra de confiança no centro de vacinas”

- “Champions: Benfica vence por 2-1, mas golo do PSV deixa tudo em aberto”

- “Levantamento de rancho. Pais estão contra as proibições decretadas pelo Governo no que diz respeito a mais de meia centena de alimentos nas escolas”

- “ADSE. Nova tabela de preços põe fim ‘à concorrência desleal’ entre privados”

- “Tourada acaba por causa de Feminista e Nigeriano”

- “Afeganistão. Talibãs começam a deixar cair a máscara e matam opositores”

- “Costa acusa Parlamento de legislar sobre matérias do Governo”

- “Boas perspetivas para a campanha frutícola”

- “Lily Allen resistiu à heroína e dedicou-se às tábuas de madeira”

- “Preço dos alojamentos já está acima da pré-pandemia”

- “Portugal é o país da UE com mais remessas”

- “China joga política interna e externa na bolsa”

- “Dívida: Bancos centrais já injetaram 10 biliões na economia”

- “Hospital Oriental de Lisboa recebe ofertas finais a 1 de setembro”

- “Novo travão aos despedimentos só em outubro. Mas para quem?”

- “Benfica-PSV (2-1): Por cima: Águia sofre, mas mantém-se 100% vitoriosa e vai em vantagem para Eindhoven”

- “Sporting: João Virgínia esperado esta semana”

- “Max apresentado no Granada”

- “FC Porto: Wendell quer mesmo ser dragão”

- “Liga conferência: Portugueses com teste de fogo”

- “Benfica-PSV (2-1): Uma luva nos milhões: Triunfo na Luz e grande exibição de Vladochimos deixam águia em vantagem”

- “Sporting: João Mário vai mesmo a tribunal: Leão avança para FIFA e TAS”

- “FC Porto: Corona sem proposta do Sevilha”

- “Entrevista: Os 50 anos de João Vieira Pinto: ‘O 6-3 mudou a minha carreira’”

- “Benfica-PSV (2-1): Águia põe primeira mão no cofre: Encarnados garantem vantagem preciosa na corrida aos milhões”

- “FC Porto: Wendell aguarda por luz verde”

- “Sporting: Virgínia desejado desde 2018”

- “Braga: Luther Singh rende 1,1 M€”

- “P. Ferreira Tottenham: Assalto ao arranha-céus”

- “Sta Clara-Partizan: Açorianos sem medo”