Expresso

- “Ameaça de crise política: PCP preparado para deixar cair OE e Governo”

- “Siza: ‘Se não formos capazes de aprovar o OE, outros virão’”

- “Governo baixa imposto sobre combustíveis”

- “Paulo Rangel ganha apoios e pressiona Marcelo”

- “Rendeiro passa herança para ‘rei dos táxis’”

- “Função Pública com poder de compra 11% abaixo de 2010”

- “Portugal lidera redução da dívida”

- “Gestores dizem que SNS está pior do que no tempo da troika”

- “Pediatras e pais contra máscaras”

- “Marketeer de Moedas conta como derrotou Medina”

- “Lisboa e Porto com mais carros na estrada”

Nascer do Sol

- “Rio pode não ir a jogo”

- “Entrevista a Jaime Nogueira Pinto: ‘Sempre que se tenta mudar a natureza humana dá mau resultado’”

- “Governo viola regras da execução orçamental: Economistas condenam Executivo por furtar-se à publicação da Lei de Execução Orçamental”

- “Tribunal Constitucional aguarda obras no Palácio dos Grilos”

- “Covid-19: RT volta a estar acima de 1 em Portugal e gripe já chegou”

- “Judite de Sousa regressa à TV. E escreve última crónica no Nascer do Sol”

- “António Mendonça: ‘A ordem dos Economistas não pode ser um clube’”

Público

- “Reportagem: O apoio que os salvou, mas de que não querem depender - 25 anos de RSI”

- “Mudanças no IRS de 2022 ainda não desfazem ‘enorme’ aumento da troika”

- “União Europeia: Pressão política para a Polónia respeitar regras comunitárias”

- “Escolas: Contratados 15 nutricionistas prometidos há mais de um ano”

- “PSD: Rangel quer desafiar Costa com ‘mobilidade social’ - Eurodeputado apresentou candidatura à liderança do partido”

- “Crise energética: Eletricidade e combustíveis com pequenos cortes”

- “Teatro: No palco, o que herdamos hoje das lutas de ontem”

- “Leipzig: A leste, quase tudo de novo”

Diário de Notícias

- “Orçamento do Estado 2022: BPN e Banif custam mais do que alívio de IRS e subida extra de pensões”

- “Rangel: Candidatura para ‘vencer Costa nas legislativas’ e ‘unir o PSD’”

- “Alimentação: Combate à obesidade infantil deveria começar antes mesmo da gravidez”

- “Brunch com… Luiz Cangueiro, empresário e dono do Museu da Música Mecânica”

- “Filme ‘Dune’: A aventura continua”

- “Direito de resposta de Raquel Varela: Ataques maliciosos ao pensamento crítico são o ‘novo normal’?”

- “Saúde: Ministra chama médicos para começar a negociar. Mas outras classes ainda sem resposta”

Jornal de Notícias

- “Retoma dos casamentos enche quintas e igrejas”

- “Pandemia multiplica esplanadas”

- “Polónia: Estudante portuguesa morre após queda da varanda”

- “PSD: Rio mantém intenção de avançar contra Rangel”

- “Orçamento: António Costa admite acordo por escrito”

- “Combustíveis: Descida de um e dois cêntimos custa 90 milhões em receita fiscal”

- “Parlamento: Deputada do PSD falsificou despacho judicial”

- “Alemanha: Coligação tripartida acerta governo”

- “Mulher queixa-se de ter sido violentada por padre de Viseu”

- “Sintrense 0 – FC Porto 5: Bomba de Oliveira destrói Sintrense”

- “Belenenses 0 – Sporting 4: Leões ganham dérbi histórico, mas perdem Pedro Porro”

Correio da Manhã

- “Justiça aperta ‘rei dos táxis’ e filho: MP investiga branqueamento de dinheiro”

- “Florêncio Almeida, presidente da ANTRAL, é pai do motorista do banqueiro que comprou casa milionária a pronto em condomínio de luxo da Quinta Patiño”

- “Os Belenenses-Sporting (0-4): Leão Tomás mostra serviço”

- “Sintrense-FC Porto (0-5): Goleada portista em Sintra”

- “Mais Sport: Escândalos empurram Baía para sucessão no dragão”

- “Benfica: Jesus quer manter andamento frente a Trofense”

- “’Mestre’: Secretário de Estado com título falso”

- “Pandemia: Vacina da covid e gripe ao mesmo tempo”

- “Magistratura: Ivo com vinte chumbos na Relação ainda tem nota máxima”

- “Impressora da PSP: Falta de tinteiros ‘safa’ de multas 15 mil condutores”

- “Portuguesa em Erasmus: Universitária morre entalada na varanda”

- “PSD: Rui Rio perde primeira batalha contra Rangel”

A Bola

- “Taça cheia: Leões e dragões passam à próxima eliminatória com goleadas”

- “Sporting: Porro lesiona-se pode falhar Besiktas”

- “Benfica: ‘Há técnicos com mais crédito que outros’, Jesus comenta ‘dossier’ renovação”

- “’Do meu tempo só o emblema e as cores’, com passado na Luz, João Tomás é o presidente da SAD do clube da Trofa”

Record

- “Grandes: Sporting e FC Porto goleiam com Tiago Tomás e Sérgio Oliveira em destaque”

- “Porro sai de maca e assusta: ‘Não parece nada de grave’”

- “Jesus aposta forte: ‘Taça é um dos grandes objetivos’”

- “Benfica: Soares aceita ficar”

O Jogo

- “Sintrense-FC Porto (0-5): Dragão não brinca”

- “Os Belenenses-Sporting (0-4): Tomás chega-se à frente”

- “Trofense-Benfica: ‘Estabilidade’ é o segredo para Jesus”

- “Académica-Famalicão (0-4): Sob a batuta de Ivan Jaime”

- “Braga: Moura espreita onze na Europa”