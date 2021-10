Veja todas as capas de jornais aqui

- "Folga financeira para pagar pensões regressa aos níveis pré-pandemia"

- "Champions: Sporting e FC Porto conquistam as primeiras vitórias"

- "Eleições no PSD: Rui Rio avança em busca do voto dos militantes livres"

- "Orçamento 2022: Risco de crise agrava-se após reuniões com Bloco e PCP"

- "Arquitetura: Acervo do 'pai de Brasília' doado a Portugal"

- "Football Leaks: Suíça pediu ajuda a Rui Pinto para investigar líder da FIFA"

- "Brasil: Relatório sobre um crime com 600 mil vítimas é hoje revelado"

- "Valdis Dombrovskis: 'É essencial reduzir a dívida' para travar choques futuros"

- "Aristides de Sousa Mendes: 'Curvamo-nos, eternamente gratos'”

- “Portugal dá honras de Panteão a herói que salvou milhares de refugiados na Segunda Guerra Mundial, 67 anos depois de morrer na miséria."

- "Orçamento do Estado: Medidas do BE para repor pensões cortadas custam 200 milhões"

- "Martinez-Almeida: Alcaide de Madrid veio a Lisboa apoiar Moedas e assegura: 'Casado é o próximo líder do PP e do governo espanhol'"

- "Eleições: Rio vai enfrentar Rangel para levar o PSD às legislativas"

- "Crime: PJ lançou policial com casos a sério, escritos por quem os viveu e investigou"

- "Cinema: 'DocLisboa vai ser uma festa' até dia 31"

- "Champions: Da goleada inédita do Sporting ao desempenho heroico do FC Porto"

- "Mulheres obrigadas a pagar para engravidar mais tarde"

- "Via azul e verde na Europa: Dragões e leões vencem e relançam luta pelo apuramento"

- "Champions: Jorge Jesus já fica feliz com empate frente ao Bayern"

- "Doentes com cancro, VIH e diabetes penalizados no crédito"

- “Parlamento vota hoje lei que impede discriminação”

- "Padre suspeito levou mil euros da paróquia após ser suspenso"

- "PSD: Rui Rio lança recandidatura contra Rangel"

- "Orçamento: Bloco ainda espera acordo na Saúde"

- "Bullying: Metade das agressões são na sala de aula"

- "Porto: Obra no Magalhães Lemos resolve sobrelotação"

- "Série 'Guerra dos Tronos' vira Monsanto do avesso"

- "Aumento do preço do petróleo provoca terramoto"

- "Entrevista a Gonçalo Amaral, ex-inspetor da PJ: 'No caso Maddie, só não chegámos à verdade por uma questão meramente política'"

- "Fim do tabu no PSD. Rui Rio recandidata-se contra Rangel"

- "Orçamento. Ainda não há fumo branco do Bloco de Esquerda"

- "Tabaco vai aumentar pelo menos 10 cêntimos no próximo ano"

- "Panteão encheu-se para homenagem a Aristides Sousa Mendes"

- "Champions League. Leões servem chá a ferver a turcos do Besiktas"

- “Salgado passa recibo verde de 8,5 milhões: Declaração de rendimentos”

- “Besiktas-Sporting (1-4): Superleão. Esplendor na Champions com golão de Paulinho”

- “FC Porto-Milan (1-0): Um dragão do tamanho da Europa”

- “Benfica-Bayern: Jesus sem medo do melhor do mundo”

- “Padre ataca em quinta de vereador”

- “Abusos: Terá tentado beijar menor em prova de comes e bebes”

- “Praças revoltados: Marinha compra 3900 bolas de golfe”

- “Orçamento do Estado: Costa e Bloco sem acordo”

- “Escondia vestígios: Suspeito de matar Maddie usava sempre luvas”

- “Pânico em Setúbal: Orcas atacam barco de pesca”

- “Aumento dos combustíveis: Transportadores compensados com IUC”

- “Pena de prisão suspensa: Ex-juiz condenado por fugir de acidente”

- “Na maior em Londres”

- “Vale e Azevedo no seu exílio dourado: vida de lorde, clube privado, mordomo às ordens, apartamento à beira do Tamisa e negócios de milhões”

- "Entrevista Pierre Moscovici [ex-comissário europeu para os Assuntos Económicos e Financeiros]: 'Não podemos ficar encurralados pela dívida'"

- "Valdis Dombrovskis e Paolo Gentiloni: 'Chegou o momento de relançar o debate sobre a governação económica da Europa'"

- "Galp entra no negócio das renováveis no Brasil"

- "Contratos a prazo não diminuem ao longo da vida"

- "Parque habitacional apenas cresceu 1% numa década"

- "Greenvolt brinda investidores com ganho de 50% em 3 meses"

- "Orçamento: Governo fala em avanços, BE diz que não há acordo"

- "Regulação: 'É impossível proibir as criptomoedas', afirma a CMVM"

- “Besiktas-Sporting (1-4). FC Porto-Milan (1-0): Esmagadores”

- “Sporting e FC Porto em noite perfeita: Goleada em Istambul e domínio absoluto sobre os italianos”

- “Benfica-Bayern: Sem medo”

- “’Vou lançar uma equipa para a frente, não para trás’, Jorge Jesus”

- “Categóricos: Leões e dragões estreiam-se a vencer na Champions tendo em comum a superioridade total sobre os adversários”

- “Benfica-Bayern: ‘O Bayern já está em alerta’, Jesus sem receios contra ‘a equipa mais forte do mundo’”

- “Braga: Contra o enigma búlgaro”

- “Basquetebol: ‘Vamos até onde deixarem’, Afonso Barros, diretor do FC Porto, espera ‘um passo’ da Federação”

- “Besiktas-Sporting (1-4). FC Porto-Milan (1-0): Demolidor”

- “Futebol português com dia de sonho”

- “Benfica-B. Munique: ‘Se não puder ganhar, um ponto já é bom’, Jesus promete ‘equipa para a frente’”