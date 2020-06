- "Especial Vinhos. Em 2020 o vinho entrou em força no mundo digital [Fugas]"

- "Algarve pede menos médicos para o Verão do que em 2019"

- "Esquerda tenta travar eleição indireta de líderes das CCDR"

- "Trump procura apagar em Tulsa uma semana para esquecer"

- "1964-2020 Morreu Carlos Ruiz Zafón, o escritor que nos deu a ver os mistérios de Barcelona"

- "'Se o dinheiro for mal gasto, o projeto da UE sai prejudicado' [Markus Brunnermeier, economista alemão]"

- "É raro, mas há mães julgadas por violência doméstica"

- "Aulas regressam em setembro com todos os alunos na escola"

- "'Ele fez anos e não sabe soprar uma vela'. Menino deficiente de sete anos perde apoios por erro da Segurança Social"

- "Dérbi da Invicta mantém-se no S. João mas gera polémica"

- "Campeonato Cimeira entre equipas do Minho acaba empatada"

- "Metade dos treinadores da Liga têm o lugar em risco"

- "Governo aperta vigilância ao foco de contaminação na Grande Lisboa"

- "Europa - Costa evita sanções aos países que barram portugueses"

- "Esclerose - Covid deixa doentes sem terapia e em regressão"

- "Dinheiro Vivo. Um quinto das empresas prevê despedimentos"

- "Crime - Burlões de rede informática lavavam dinheiro em Portugal"

- "Póvoa de Varzim Bebé de 18 meses morre afogada na piscina de casa"

- "Porto - Câmara adia espetáculo de Bruno Nogueira"

- "Norte quer travar injeção de dinheiro público na TAP"

- "Leão chama esquerda para discutir plano de Costa Silva"

- "As histórias por contar de Amália"

- "Vaga de jovens infetados preocupa médicos"

- "País sai do estado de calamidade com Lisboa em dúvida"

- "Comércio pede aumento de lotação, DGS recusa"

- "24 atos médicos que deve evitar"

- "Governo pronto para contratar mais professores"

- "INE avança com inquérito sobre origem racial"

- "Traficantes de pessoas já operam rota Marrocos-Algarve"

- "Plano para reabrir escolas"

- "Fusão junta SRS Advogados e AAA"

- "Reflexão sobre discurso político da pandemia"

- "Rio renova 'governo sombra'"

- "Salgado com antigos banqueiros"

- "Liga dos Campeões é uma ameaça"

- "SNS em alerta - Potencial da pandemia é agora enorme"

- "Erro de processamento - Pessoal da Saúde volta a ser prejudicado"

- "Bagão Félix sobre Centeno e o Banco de Portugal 'Não é crime, não é ilegal, não é ético'"

- "'Refugees Lives Matter', por Susana Amador, secretária de Estado da Educação"

- "Sondagens Presidenciais - Marcelo continua à beira de recorde de Soares"

- "Mexia perde recurso Relação remete questão sobre Carlos Alexandre para o Conselho Superior da Magistratura"

- "João Pedro Marques historiador 'Está em curso há anos uma diabolização do homem branco'"

- "Quando jovens matam outros jovens. Seis crimes brutais em cinco meses"

- "Refugiados - O exílio suíço de Medeiros Ferreira contado por Maria Emília Brederode Santos"

- "Pedro Calafate - António Vieira, a estátua e a vida"

- "Lídia Jorge 'Fiquei contente quando deitaram abaixo as estátuas de Lenine'"

- "Calendário maia -O fim do mundo é mesmo neste domingo?"

- "Pandemia trava bullying nas escolas, mas PSP ainda registou 115 casos"

- "Mais Leão ou mais Siza? 'Agora a economia é a chave', diz Vieira Lopes"

- "Nuno Marques 'A probabilidade de uma segunda vaga no próximo inverno é muito alta'"

- "Padre Anselmo Borges passa a escrever ao sábado 'A pandemia. Onde está Deus?'"

- “Ministério Público quer amante na prisão [Rosa Grilo não podia carregar corpo sozinha]”

- “Combina luta na net e é morto à facada”

- “Menina de 20 meses morre em piscina”

- “Abraça bisavó 81 dias depois [Odete, de 90 anos, sobreviveu à covid]”.

- “Jesus. Contrato trava regresso à Luz”

- “Leões blindam Nuno Mendes”

- “Congelados 280 milhões a Isabel dos Santos”

- “Trump pediu ajuda à China para ser reeleito”

- “Tribunal da Relação arrasa António Mexia”

- “Renovação em marcha - Como Varandas (no gabinete) e Amorim (no campo) tratam do futuro do Sporting”

- “Benfica. Sorrisos voltaram ao Seixal”

- “FC Porto. Taremi bem cotado no mercado”

- “Liga. Dérbi do Porto é mesmo no São João”

- “Sporting. A noite mais feliz de Nuno”

- “Varandas, Matheus Nunes e Tiago Tomás em ação solidária”

- “SAD assegura hoje 9,5ME por Matheus Pereira”

- “Benfica. Leverkusen atento a Tomás Tavares”

- “Benfica. Plantel disposto a pagar casa a família carenciada”

- “FC Porto. Câmara Municipal recuou - Reunião de emergência garantiu dérbi”

- “Famalicão-Sp. Braga. Leões ganham pontos a rivais minhotos”

- “Famalicão-Braga. Queda livre - Guerreiros não conseguem ganhar na retoma e dizem adeus ao pódio”

- “FC Porto. Alex volta para atacar fome de golos”

- “Sporting. Mendes pede foco a Mendes”

- “Benfica. Laboratório dá golos e problema”

