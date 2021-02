Veja as primeiras páginas dos jornais de hoje no SAPO24

Público:

- “Vacinação: ‘É uma maratona. É preciso controlar os nervos’, avisa Von der Leyen”

- “MP investiga abusos em Portugal”

- “Estudantes a caminho da escola online sem tarifa social de Internet”

- “Turismo: Portugueses superam estrangeiros 43 anos depois”

- “Indústria: Caos no transporte marítimo trava importações”

- “EUA: QAnon chega ao Congresso pela mão de Marjorie Greene”

- “Birmânia: Exército fartou-se da transição de Suu Kyi e sequestrou o poder”

- “Futebol: Golo nos descontos alimenta o sonho do título do Sporting e desfaz o do Benfica”

- “Transferência de Paulinho de Braga para Alvalade foi o principal negócio do Mercado de Inverno”

Jornal de Notícias:

- “Colégios e creches fazem descontos a pais confinados”

- “Dez preços da água mais altos são praticados em autarquias onde privados controlam o serviço”

- “Burla: Grupo usava cheques roubados ou falsos para comprar carros”

- “Porto: Hospital da Trindade abre em maio com gestão da CUF”

- “Famalicão: Câmara apoia entregas ao domicílio de 80 restaurantes”

- “Automóveis: Híbridos parados nos stands começam a pagar selo”

- “Marco Paulo despede-se dos palcos”

- “Sporting-Benfica (1-0): Leão da Estrela”

- “FC Porto-Rio Ave (2-0): Rumo vitorioso”

- “Moreirense-Braga (0-4): Goleada de pódio”

Correio da Manhã:

- “340 casos de golpe nas vacinas: Autarca de Portimão já levou duas doses”

- “Mãe de padre e costureira vacinadas em Valongo”

- “Última semana de janeiro foi a mais mortal com 2036 vítimas”

- “Sporting-Benfica (1-0): Matheus deixa águia de Jesus a 9 pontos”

- “FC Porto-Rio Ave (2-0): Dragão cumpre e mantém pressão”

- “Mercado: Leão paga 18,4 milhões por Paulinho”

- “148 mil beneficiários: Aumentos no Estado no fim deste mês”

- “Dívida pública sobe a 26 mil euros por cada cidadão”

- “Coimbra: Funcionária do hospital rouba ouro a doentes”

- “Caldas da Rainha: Esfaqueado até à morte em festa com churrasco”

- “Pinheiro da Cruz: Foge da cadeia a seis meses do fim da pena”

- “Marco Paulo anuncia fim da carreira”

Jornal i:

- “45% das mortes por covid-19 no país registaram-se no último mês”

- “Emergência. Marçal Grilo defende criação de Governo de unidade nacional”

- “Desemprego. Pobreza agrava-se para quem tinha salários mais baixos”

- “Forças Armadas com orgulho ferido tomaram o poder em Myanmar”

- “Dívida Pública. Portugal bate recordes. É o ‘maior desafio’ do Governo”

- “GameStop. A batalha entre os utilizadores do Reddit e Wall Street?”

- “Como a cultura pode ajudar a Europa a ultrapassar a crise”

Diário de Notícias:

- “Vacinação: Quem são os deputados a vacinar? De 50 passam a 36”

- “MP abre inquérito a abusos e IGAS anuncia sanções disciplinares e criminais”

- “Cristina Gatões: De diretora nacional demitida a nova assessora do SEF e braço dos vistos ‘gold’”

- “Golpe na Birmânia. Novas eleições em um ano”

- “Marcas pagam imposto por carros híbridos que não venderem”

Negócios:

- “ADSE tenta alargar inscrições a reguladores à margem da lei”

- “Turismo fecha ano com crise histórica e sem perspetivas”

- “UE devia pagar prémio pela entrega antecipada de vacina”

- “Aeroportos: ANA sobe taxas em Lisboa e desce no Porto”

- “Radar África: As narrativas contraditórias na acusação a São Vicente”

- “Metas da Lei do Clima dividem Parlamento”

- “Cotadas do PSI-20 estão expostas a riscos ambientais elevados, alerta BPI”

A Bola:

- “Sporting-Benfica (1-0): Rugido final: Leão vence dérbi nos descontos e deixa águia a nove pontos”

- “Sporting: Tribunal suspende castigo a Palhinha e leões abrem guerra ao Conselho de Disciplina”

- “FC Porto-Rio Ave (2-0): Dragão não gosta de golear”

Record:

- “Sporting-Benfica (1-0): São Matheus: Substituto de Palhinha no onze resolve dérbi aos 90’+2”

- “FC Porto-Rio Ave (2-0): Taremi decide sem marcar”

- “Mercado: Três de uma vez: Paulinho, João Pereira e Matheus Reis”

- “Moreirense-SP Braga (0-4): Arsenalistas no pódio”

O Jogo:

- “Sporting-Benfica (1-0): A prova dos nove: Um golo de Matheus Nunes nos descontos aumenta o fosso para as águias”

- “FC Porto-Rio Ave (2-0): Taremi estendeu passadeira”

- “Moreirense-Braga (0-4): Goleada com vista para o pódio”