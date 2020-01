O humorista Ricardo Araújo Pereira vai trocar a TVI pela SIC e os restantes membros “Governo Sombra” (Carlos Vaz Marques, João Miguel Tavares e Pedro Mexia), acompanham-no na mudança, avança o Expresso esta sexta-feira, 3 de janeiro. A notícia foi confirmada por Daniel Oliveira, diretor de programação da SIC.

"Ricardo Araújo Pereira ocupa um lugar de destaque no humor nacional e de expressão portuguesa além-fronteiras, tendo construído uma carreira que lhe trouxe elevados níveis de notoriedade, onde se destaca a sua capacidade de olhar de forma crítica para a sociedade e de traduzir essa visão em momentos de humor de antologia", refere o canal, em comunicado.

O humorista terá na sua nova casa um programa de sátira política, que será anunciado em breve.

"Os projetos a desenvolver por Ricardo Araújo Pereira serão anunciados brevemente, sendo certo que a SIC passará também a contar, já neste mês de janeiro, com o painel de análise política do 'Governo Sombra', que além de Ricardo, conta com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e moderação de Carlos Vaz Marques", revela a SIC.

"O Ricardo Araújo Pereira, pelas suas notáveis e especiais qualidades, torna a nossa equipa ainda mais valiosa. Este seu regresso a uma casa que é também a sua, onde despontou como humorista e tem um histórico de sucesso memorável, será bastante estimulante para o público", afirma Daniel Oliveira, diretor-geral de entretenimento da Impresa, citado em comunicado.