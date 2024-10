Ricardo Salgado foi identificado pela juíza no início do julgamento do Caso BES e pediu depois, após instrução do seu advogado, para sair da sala de audiência, podendo seguir para sua casa ao mesmo tempo que o julgamento decorria.

Ao contrário de quando chegou, desta feita Ricardo Salgado optou por sair pela garagem, não tendo qualquer contacto com os jornalistas e ainda com os lesados do BES, que estão à porta do tribunal.

O ex-banqueiro recusou também prestar declarações à juíza, tal como os restantes arguidos que estão na sala de tribunal estão a fazer.

Alguns dos arguidos disseram mesmo à juíza que não pretendem prestar qualquer tipo de declarações durante o julgamento e outros pediram para não estarem presentes durante as sessões. A juíza, contudo, disse aos arguidos que fizeram este pedido que poderão ser chamados, eventualmente, para alguma das sessões.

Refira-se que, além de Ricardo Salgado, estão também em julgamento outros 17 arguidos, concretamente Amílcar Morais Pires, Manuel Espírito Santo Silva, Isabel Almeida, Machado da Cruz, António Soares, Paulo Ferreira, Pedro Almeida Costa, Cláudia Boal Faria, Nuno Escudeiro, João Martins Pereira, Etienne Cadosch, Michel Creton, Pedro Serra e Pedro Pinto, bem como as sociedades Rio Forte Investments, Espírito Santo Irmãos, SGPS e Eurofin.