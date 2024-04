Em declarações à agência Lusa, o presidente desta Associação Humanitária do distrito de Braganlça, Edgar Gata, disse que o sorteio das rifas vendidas a cinco euros cada, e cuja venda totalizou mais de 50 mil euros, foi hoje concluído, cumprindo as normas programadas.

“Estamos a contactar as pessoas cujos números foram premiados a quem foram atribuídos os três prémios a concurso. Verificámos a autenticidade das rifas e verificámos que os três números são válidos. Agora estamos a contactar as pessoas de forma discreta, como estamos obrigados” explicou o dirigente.

Edgar Gata acrescentou ainda que a divulgação dos nomes dos vencedores só será feita com autorização prévia, ao abrigo da lei de proteção de dados.

“Oportunamente, na página oficial dos bombeiros na rede social Facebook, vamos colocar os números vencedores”, indicou.

A AHBVFEC recebeu por doação a vivenda situada no centro da aldeia de Ligares e, de acordo com o testamento a que a Lusa teve acesso, seria destinada à criação de um museu com motivos referentes ao corpo de bombeiros e outras curiosidades. O testamento foi lavrado no Cartório Notarial de Freixo de Espada à Cinta, em 25 de julho de 2003.

Em 16 de julho de 2020, a assembleia geral da AHBVFEC aprovou, por unanimidade, colocar o imóvel à venda através de propostas e, em 04 de maio de 2021, a AHBVFEC emitiu um aviso público no qual referia estar “aberta a receber propostas de possíveis interessados na aquisição do imóvel, situado na Rua da Amargura, em Ligares".

A tentativa de venda foi revertida dada a oposição dos habitantes de Ligares, que se mostraram indignados com a venda de imóvel doado pela benemérita Veneranda Martins.

A vivenda do início do século XX tem de área coberta de cerca de 400 metros quadrados e, no seu conjunto, a propriedade tem uma área de 900 metros quadrados.

A colocação do imóvel como primeiro prémio do sorteio foi considerada inicialmente pelos dirigentes da associação como “uma situação inédita”, para resolver o destino a dar à propriedade.

Alegando falta de condições financeiras para a recuperação da vivenda, a AHBFEC lançou a “rifa” em finais de fevereiro de 2023, com recurso a redes sociais e contactos diretos.

Em novembro de 2023, a Associação dos Bombeiros de Freixo de Espada à Cinta decidiu alargar o prazo do sorteio para março, com sorteio em abril, uma vez que a venda das rifas não ainda tinha atingido os 50 mil euros, valor estipulado no regulamento.

O dirigente desta associação humanitária explicou que ao longo destes meses foram deixadas muitas sugestões e críticas e, após uma análise a este sorteio inserido na comemoração do 95. º aniversário da associação humanitária, decidiu-se adiar a sua realização e alterar o regulamento.

“Houve pessoas que pediram a devolução do dinheiro gasto nas rifas e outras que não fizeram questão”, indicou Edgar Gata.

A direção do AHBVFEC decidiu retirar a condição do ‘plafond’ de 50 mil euros como estava previsto.

O sorteio vai manter os prémios iniciais que, além da moradia, incluem uma estadia em Freixo de Espada à Cinta durante uma semana para duas pessoas e um conjunto de 48 garrafas de vinho do Douro.

O júri deste sorteio, de acordo com Edgar Gata, foi composto por um representante da câmara municipal, um representante da Junta de Freguesia de Ligares e um elemento da direção dos bombeiros.