O presidente do PSD acusou hoje o Governo de “não cumprir” o que foi aprovado pelo parlamento sobre professores e de fazer apenas um “ato formal”, sem se comprometer como votará uma reapreciação do decreto de contagem do tempo.

“O que se aprovou na Assembleia da República não foi um mero formalismo: o Governo chamar os professores a uma sala, conversar com eles uns minutos e mandá-los embora, aquilo que a Assembleia da República aprovou foi negociar”, defendeu Rui Rio, questionado pelos jornalistas no final de uma visita ao SISAB 2019, salão internacional do setor alimentar e bebidas, em Lisboa.

Questionado como votará o PSD uma apreciação parlamentar do decreto do Governo – que o BE já se comprometeu a apresentar – que mantém menos de três anos de contagem de tempo de serviço dos professores, o líder do PSD remeteu essa decisão para o futuro.

“Quando o diploma vier, se vier, o PSD analisa a situação e decide o sentido de voto”, afirmou.

Para Rui Rio, o Governo, ao reafirmar exatamente a mesma posição, “fez um ato formal sem qualquer conteúdo”.

“Na prática, não está a cumprir a determinação da Assembleia da República e que estava subjacente à ideia do Presidente da República quando devolveu diploma”, considerou.

Questionado se a lei-travão (que impede aumentos de despesa no ano corrente) pode limitar a ação do Governo, Rui Rio salientou que essa legislação só se aplica a 2019 e que a solução a negociar com os professores deveria ser faseada para o futuro.

“Nós entendemos que o tempo deve ser todo contado, mas há diversas formas de o contar (…). Ninguém está a dizer que é o tempo todo, pago todo imediatamente”, frisou.