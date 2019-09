A estes valores já previstos, acresce, sustenta o Público, um aumento da despesa social de 360 milhões de euros, que já estava previsto PE2019.

"Pelos vistos, [o PS] caminha para um quadro macroeconómico parecido [com o do PSD]. Portanto, tudo isto só vem dar razão àquilo que nós fomos fazendo", defendeu, sublinhando que o primeiro-ministro e secretário-geral do PS, chegou a criticar o quadro macroeconómico do PSD, considerando "muito ambicioso e irrealista".

"Aquilo que eu tenho dito é prudência, mas com ambição. Portanto, aquilo que são as nossas projeções macroeconómicas, as nossas reduções de impostos, o aumento do investimento público, tudo isso está devidamente calculado para ser absolutamente exequível", reiterou.

Rui Rio considera que “o Partido Socialista está a ficar para trás naquilo que são os compromissos eleitorais e sente a necessidade de vir fazer o mesmo” que o PSD está “a dizer”.

“Dou um exemplo pequenino que é o Eramus do Interior, (...) mas isto tem vindo a acontecer e não só com o PS. Até o próprio Bloco de Esquerda disse que anda perto da social-democracia. Isto comprova que aquilo que nos temos vindo a dizer tem sustentabilidade, é equilibrado, tem aceitação junto das pessoas, porque se não tivesse os outros não vinham copiar", afirmou Rui Rio.