“A UE e Portugal já têm problemas que cheguem para pôr mais uma questão em cima das que já existem, coisa diferente é olhar de forma estruturada para a União Europeia e fazer essa avaliação, se se entender que é necessário fazer em relação a algum país em concreto”, disse, salientando não estar a referir-se a nenhum país em concreto do espaço comunitário.

Depois dessas declarações em Budapeste, Costa assina hoje um artigo no jornal Público, em que justificou a sua visita ao primeiro-ministro húngaro, bem como as suas declarações, afirmando que não seria “responsável, face à crise, prolongar o impasse na negociação dos fundos”.

“A minha posição é simples. O procedimento para tratar de violações ao Estado de Direito, às Liberdades, à Democracia é o previsto no art.º 7.º [do Tratado da União Europeia]. Não é a discussão do Quadro Financeiro Plurianual ou do Plano de Recuperação“, afirma António Costa num artigo de opinião no jornal Público dirigido a Rui Tavares, que criticou as declarações do primeiro-ministro, no mesmo jornal.

António Costa estará a partir de sexta-feira em Bruxelas, para participar num Conselho Europeu no qual os 27 vão tentar ‘fechar’ um compromisso sobre o Fundo de Recuperação europeu e o orçamento plurianual da União para 2021-2027.