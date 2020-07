Em reação a uma notícia de hoje do jornal Público, que dá conta de que um fundo das ilhas Caimão comprou casas do Novo Banco abaixo do valor previsto com o crédito desta instituição financeira (com as perdas cobertas pelo Fundo de Resolução), Rio voltou a lamentar que o Governo tenha entregado “milhões de impostos dos portugueses” a esta instituição sem aferir se as perdas eram “reais ou fabricadas”.

“O Governo devia ter tido o cuidado de aferir antes de pagar (…) Isso o Governo não cuidou de fazer e agora vai correr atrás do prejuízo, mas não é prejuízo do Governo, mas de todos os portugueses”, criticou.

Questionado sobre o pedido feito pelo primeiro-ministro à procuradora Geral da República, Lucília Gago, para que o Ministério Público, enquanto representante do Estado, desenvolva os procedimentos cautelares adequados à proteção dos interesses financeiros do Estado, o líder do PSD considerou-o positivo, mas insuficiente.

“Não chega, com certeza que acho que é positivo. Sim, evitar que no futuro se faça mais isto, mas acima de tudo apurar o que se fez. O dinheiro, entretanto, já vai não sei aonde, já vai nas ilhas Caimão”, alertou.

Rui Rio voltou a defender “uma investigação judicial a sério do Ministério Público” - que considerou ter um alcance completamente diferente da auditoria independente em curso ao Novo Banco -, mas admitiu igualmente a necessidade de um escrutínio político.

“Dá-me ideia que isto vai carecer também de uma investigação política para aferir verdadeiramente o nível de responsabilidade do Governo: o Governo assume que recebia a fatura e entregava o dinheiro e houve até uma dessintonia entre o então ministro das Finanças [Mário Centeno] e o primeiro-ministro”, recordou.

Questionado se poderá vir a ser constituída uma comissão de inquérito especificamente para tratar deste assunto, Rio respondeu: “É bem provável”.