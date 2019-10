Questionado pelos jornalistas no intervalo para almoço do debate do programa do Governo no parlamento sobre esta medida prevista pelo executivo, o presidente do PSD lembrou que o seu partido defendia que o SMN se deveria fixar acima dos 700 euros no final da legislatura, mas “não ia tão longe”.

“Se a projeções económicas derem os ganhos de produtividade e inflação que estão projetados, 750 euros é um bocado arrojado. Mas, se em sede de concertação social as partes todas se entenderem, por mim tudo bem”, afirmou.

O líder do PSD considerou que seria “naturalmente bom” se existisse esse aumento, dizendo que mesmo 750 euros “é pouco dinheiro”, mas alertou que se tal originar desemprego “é pior”.

Aos jornalistas, Rio desvalorizou algumas críticas duras que lhe foram feitas no arranque do debate, quer pelo primeiro-ministro António Costa - que disse que o líder do PSD estava no parlamento a estagiar para comentador televisivo - quer do PS, com a líder parlamentar Ana Catarina Mendes a acusá-lo de ter um discurso demagógico e populista.

“Podem dizer o que quiserem, o Carnaval é só uma vez, mas podem dizer o que quiserem. Não há aqui populismo nenhum”, defendeu.