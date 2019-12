“Na Comissão de Cultura no parlamento ficou evidente que o que a jornalista Sandra Felgueiras referiu é verdade, houve efetivamente ali um ajustamento no dia em que o programa foi para o ar, e é lícito pensar que foi por razões de ordem política”, afirmou Rui Rio, questionado pelos jornalistas no final de uma visita às instalações da 4.ª Divisão da PSP, em Lisboa.

O líder do PSD reconheceu que a Direção de Informação da RTP disse que não foram essas as razões, mas formou a sua convicção.

“A minha convicção, depois de ter ouvido os dois lados, é que foi por razões políticas, mas agora cada um fica na sua e tem a convicção que tem”, disse.

Na terça-feira, numa audição parlamentar que se realizou a pedido do PSD, a jornalista da RTP Sandra Felgueiras afirmou que "era possível" ter emitido o programa "Sexta às 9" em 13 de setembro com o tema do lítio, acrescentando que antes o programa nunca tinha sido suspenso durante campanhas eleitorais.

Já a diretora de informação da RTP, Maria Flor Pedroso, afirmou no parlamento que "não chegou a informação de que havia notícia" sobre o lítio à direção da estação, referindo-se ao adiamento do programa 'Sexta às 9'.